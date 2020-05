La Generalitat no prevé, por ahora, pedir acortar las fases del desconfinamiento

La consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, ha explicado este sábado que la Generalitat no prevé, por ahora, pedir acortar las fases de desconfinamiento en alguna de las regiones sanitarias de la comunidad.

Alba Vergés ha señalado en rueda de prensa, junto a los consejeros Meritxell Budó (Presidencia) y Miquel Buch (Interior), que la recomendación de esperar quince días antes de cambiar de fase "tiene mucho sentido epidemiológico". "Lo que no quiere decir -ha añadido- que siempre deba ser así, si consideramos que hace falta un adelanto lo pediremos".

Sin embargo, ha asegurado que, por ahora, no tienen previsto adelantarse y pedir que pasen a fase 2 las tres regiones que están en fase 1 (el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Aran-Alt Pirineu), sino que esperarán una semana más, para cumplir el plazo de quince días.

En cuanto a la apertura de piscinas municipales de cara al verano, la Generalitat, según Vergés, prevé trabajar estrechamente con los ayuntamientos para acordar, especialmente, cómo se abren estos servicios.

Por lo que respecta a la distribución de mascarillas en las farmacias de la región, la responsable catalana de Salud ha señalado que su Ejecutivo promovió una primera distribución para "iniciar la rueda de suministro", pero ha asegurado que, ahora, eso corresponde a las farmacias y sus canales de suministro.

Además, ha considerado que el uso de mascarilla "es una recomendación muy fuerte" cuando no se pueden mantener los dos metros de distancia entre personas, pero las mascarillas "no lo sustituyen todo", y "pueden ser caseras, no tienen porque ser quirúrgicas", ha indicado.