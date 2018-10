El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el último trasvase del Tajo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir el último trasvase del Tajo al Segura, publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como ha hecho con los anteriores, y se ha felicitado de que ya no sea "solo" esta comunidad autónoma la que pide que cada cuenca desarrolle sus regadíos conforme a su déficit.

Así lo ha informado hoy a los periodistas la consejera de Fomento, Agustina García, durante la inauguración del XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), que ha reunido en Toledo durante tres jornadas a más de 300 expertos en este ámbito.

García ha dicho que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ya dijo a comienzos de legislatura que iba a defender el agua "con todos los recursos posibles", incluido el judicial, por lo que el Ejecutivo castellanomanchego también va a recurrir el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos para octubre desde los embalses de la cabecera del Tajo.

La consejera ha señalado que el Gobierno de García-Page no ha cambiado de posición con el cambio en el Gobierno central y sigue recurriendo los trasvases aprobados igual que hacía con el Gobierno de Mariano Rajoy: "un ejemplo clarísimo es que seguimos recurriendo independientemente de que los trasvases los haya aplicado el presidente Pedro Sánchez".

Ha avanzado que a principios de noviembre habrá una reunión en el Ministerio en el que Castilla-La Mancha va a solicitar la modificación del memorándum de las reglas de explotación del trasvase, que es "lo que tenemos que conseguir", ha apuntado.

Sobre el dictamen que mañana llevarán al Congreso el PSOE, Podemos, Compromís y ERC para que no haya cuencas consideradas deficitarias, ha dicho que "poco a poco" se van dando "pasos" y ya no es "solo la voz de Castilla-La Mancha la que reconoce que hay que adecuar las cuencas y el desarrollo de los regadíos a lo que tiene cada cuenca".

"Evidentemente hay cuencas en España que son deficitarias, sí, pero es que también la nuestra, la cuenca cedente, lo es. No se puede hablar de agua excedentaria cuando no sobra", ha dicho García, quien ha apuntado que "no sobra agua a día de hoy en los pantanos".

En este sentido, ha explicado que se podrá discutir en los criterios para considerarlo deficitario, pero lo importante es "que las cuencas tienen que adecuarse a déficit que cada una tiene", en particular para el regadío.