El Gobierno de México admite "emergencia nacional" por coronavirus

México, 3 mar (EFECOM).- El Gobierno mexicano reconoció este martes que el coronavirus representa una "emergencia nacional", por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía, anunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

"No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia", afirmó en rueda de prensa.

Las declaraciones del jefe de Gabinete contradicen los argumentos de la Secretaría de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos reconocidos por el Gobierno federal han sido "importados", al estar relacionados con viajes al norte de Italia.

Además, las autoridades sanitarias informaron de que se han presentado síntomas leves en los cinco pacientes detectados, dos en Ciudad de México, uno en Sinaloa (noroeste), otro en Coahuila (noreste) y uno más en el sureño estado de Chiapas.

Sin embargo, Romo dijo este martes que se ha reunido con los distintos secretarios de Estado para pedirles la eliminación de las barreras burocráticas que impiden la eficaz aplicación de los recursos públicos.

"Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo con el anuncio de China, que entra en recesión, y va a haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México", declaró en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este sentido, el jefe del Gabinete argumentó que la crisis del coronavirus puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento económico de México.

"¿Por qué? Porque en estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor", detalló.

DESCARTAN REAJUSTE

Pese la crisis de la economía global, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, descartó una revisión de la dependencia de su previsión de ajuste económico para este año, que se mantiene en el 2 %.

Herrera argumentó que la revisión ocurriría en abril porque, por ahora, está fuera del ciclo oficial.

"Estamos ahora fuera de ciclo, no vamos a estarlo revisando. Hay un elemento adicional, estamos en una etapa muy temprana para poder valorar cuáles van a ser los efectos de la epidemia de coronavirus en la economía mexicana", justificó.

El Banco de México recortó el 26 de febrero su previsión de crecimiento de la economía en 2020 a entre un 0,5 y 1,5 %, desde la estimación previa del 0,8 % al 1,8 %.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también recortó su pronóstico del 1,2 al 0,7 %.