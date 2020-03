El Gobierno de El Salvador pide a ciudadanos evitar el pánico ante COVID-19

El Gobierno de El Salvador pidió este lunes a sus ciudadanos que se evite el pánico ante la presencia del coronavirus en el continente Americano y que se informen por los canales oficiales e institucionales sobre el virus, que ya se ha cobrado la vida de seis personas en Estados Unidos.

"Es importante pedirle a la población que esté muy informada, que no hay que alarmarse y que no hay que entrar en pánico (...) sí hay que estar informados sobre qué hacer y de cuáles son los síntomas", señaló durante una entrevista en una radio local el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alabí.

Alabí indicó que "el coronavirus es una enfermedad nueva que se conoce poco, que se está estudiando, que ha demostrado, según el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMG), tener una taza de mortalidad considerable porque la facilidad con la que se puede transmitir es alta".

El funcionario apuntó que la posibilidad de llegada del COVID-19 a este país centroamericano es "muy alta", según lo ha establecido la OMG, por lo que llamó a la población salvadoreña a ser "muy responsable, a manejar la información oportuna y de una forma bien intencionada".

"Es muy importante no alarmarse y no entrar en pánico, no ir a comprar todo el alcohol gel posible (gel antibacterial con alcohol) ni todas las mascarillas", subrayó.

El viceministro de Operaciones de Salud indicó que se ha mantenido la vigilancia en las fronteras áreas, terrestres y marítimas "con un solo objetivo, retrasar la llegada (del virus la país) e identificar de manera temprana algún caso sospechoso para limitar la transmisión".

Además, informó de que ya se tienen definidos los sitios de aislamiento para atender a personas con sospechas de contagio de virus, pero, según lo señaló, "es un tema que no se ha mencionado porque genera mucho pánico en la población en general y en el personal de salud".

Alabí reiteró que en este país centroamericano no se tiene ningún caso sospechoso y aclaró que ante la presencia de uno se informará a la población.

"Es de aclarar que el Gobierno ante la presencia de un primer caso de coronavirus va a informar a la población y en ningún momento se va a ocultar ningún tipo de información", recalcó.

El Salvador decretó el pasado 16 de enero emergencia nacional por el coronavirus, como una medida de prevención, y desde ese día se han ejecutado diferentes medidas sanitarias para evitar el contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este lunes de que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 88.948, de los cuales 80.174 corresponden a China y 8.774 al resto del mundo.

Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.804 casos adicionales (206 en China y 1.598 en otros países).