El Gobierno prevé aprobar en días el plan de empleo juvenil sin la patronal

El Gobierno aprobará "en los próximos días" el plan de choque por el empleo juvenil pero sin haber logrado el consenso de la patronal que, si bien ha introducido aportaciones al texto, no quiere suscribir el acuerdo.

Así lo ha asegurado hoy la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, quien ha indicado que el plan será aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana o de la que viene, en cualquier caso, antes de que termine el año.

"No estamos consiguiendo que (la CEOE) se sume a los acuerdos que se están alcanzando con los sindicatos, pero eso no significa que no estén siendo escuchados e incorporadas sus aportaciones", ha dejado claro Valdeolivas que, no obstante, aún ha confiado en acercar posiciones y arrancar a la patronal "un sí al plan".

"Compartimos los objetivos y la mayoría de las estrategias" y hemos negociado con "franqueza y lealtad", ha dicho Valdeolivas, quien ha añadido que "no siempre es posible obtener acuerdos" por lo que "respetará" la decisión de la patronal.

No obstante, ha resaltado que, entre las aportaciones de la patronal, se ha introducido en el plan la posibilidad de una colaboración público privada en los procesos de colocación.

Valdeolivas ha resaltado la necesidad de una acción "urgente e incisiva" sobre la población juvenil, que "aunque tiene mejores tendencias, sigue identificando todavía a un grupo de personas desfavorecido en el acceso al empleo y vulnerable".

Este plan de choque se estructura en seis ejes básicos de actuación, con 50 medidas que afectan a materias como formación, información, emprendimiento o igualdad de oportunidades.

El objetivo es reducir la tasa paro juvenil en diez puntos hasta el 23 %, aumentar la tasa de actividad otros diez puntos al 73 %, reducir un 20 % la brecha de género e incrementar un 15 % la contratación indefinida, porque los jóvenes son "el colectivo diana en la contratación temporal", ha dicho Valdeolivas.

Asimismo, con el plan "ambicioso" se tratará de formar a los jóvenes en competencias lingüísticas, digitales, en sectores estratégicos, de innovación y de formación en competencias básicas como lengua y matemáticas para quienes no tienen título de graduado escolar.