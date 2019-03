El Gobierno llama en una campaña a "romper el círculo" de la pobreza infantil

El Gobierno ha presentado este sábado la campaña #RompeElCírculo para concienciar sobre la pobreza infantil y lo ha hecho con un vídeo en el que participan músicos, actrices y deportistas que denuncian un drama que afecta en España a 2,3 millones de niños.

La campaña, impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y difundida en las distintas plataformas institucionales, busca la implicación de la ciudadanía ante la pobreza infantil y cuenta con el apoyo desinteresado en el vídeo de músicos, como Alejandro Sanz; deportistas, como Pau Gasol y Saúl Craviotto; las actrices Paz Vega, María Esteve y Natalia Verbeke y el ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

Durante un minuto, los protagonistas del vídeo denuncian que "la pobreza infantil te señala, te marca y te acusa" y lo que es peor "te sigue, se hereda y se transmite" en un círculo que todos ellos abogan por romper.

"La pobreza infantil no te deja crecer, no te deja reír y no te deja jugar" dicen en el vídeo los famosos que apoyan esta campaña en la que subrayan que esta lacra va ligada indiscutiblemente a "miedo, malnutrición y fracaso escolar".