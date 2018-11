El Gobierno pondrá en contacto empresas y españoles emigrados para que vuelvan

El Gobierno va a poner en contacto a empresas con demandas de empleo y a españoles que emigraron durante la crisis económica -casi un millón- para facilitar su retorno, a través de un plan que tiene previsto poner en marcha a principios de 2019.

"Queremos construir un país para volver", ha dicho la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, durante la presentación hoy de la Estrategia del Plan de Retorno a España, en la que ha destacado la intención del Gobierno de "no mirar para otro lado, ni permanecer ajeno a esa realidad que produjo ese éxodo de talento".

La población española en el exterior -2,5 millones- ha aumentado en 949.302 personas desde 2009 y el crecimiento de altas consulares se ha producido sobre todo en Reino Unido (han pasado de 57.770 a 127.920) y Alemania (de 77.962 a 154.876), principales países de acogida para la nueva emigración española entre 2009 y 2017.

También han aumentado los retornos un 137 % en los últimos cuatro años, pasando las bajas consulares de 26.991 a 63.983 en 2017.

"El perfil más demandado en estos momentos por las empresas que no encuentran profesionales en España tiene que ver con la tecnología y la investigación", ha explicado Rumí, quien ha destacado que el Plan de Retorno a España, que se está gestando, "no excluye a aquellos que no son jóvenes, ni a los que tienen menos cualificación".

Ha avanzado que contempla la creación de una web y una plataforma informativa "que permitirá el encuentro de necesidades de unos y de otros", porque "la mayoría de las contrataciones se hacen por internet".

El Gobierno es consciente de que el éxito del plan "va a depender de las condiciones laborales que se presenten para el retorno", ha reconocido la responsable de Migraciones, y por ello trabaja con agentes sociales, empresas, comunidades autónomas y organizaciones de emigrantes para recoger las necesidades y prioridades que favorezcan ese regreso a España.

Rumí no ha querido dar una cifra de españoles que podrían aprovechar el plan de retorno, pero ha recordado que la unidad que gestiona dentro de su ministerio las peticiones de grandes empresas para contratar a trabajadores extranjeros, al no encontrar candidatos en España, registra 26.000 ofertas de empleo, la mayoría de "perfiles cualificados y con un salario determinado".

En este sentido, ha indicado que algunas comunidades autónomas están pidiendo autorización para la contratación de médicos y otro tipo de personal sanitario en el extranjero.

"Se va el talento de personas, cuya formación hemos pagado todos los españoles, por la oferta de contratos de un mes, semanas o incluso días y con salarios mínimos y guardias de 24 horas", ha lamentado Rumí, quien ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha el plan director por un trabajo digno.

El Gobierno va a celebrar encuentros informativos en los próximos días en Berlín y Londres para "chequear y escuchar" las peticiones de los españoles emigrados y trazar las herramientas precisas en el plan, ha dicho el secretario general de Migraciones, Agustín Torres, quien ha recordado que se trata de una decisión personal.

El plan contempla diferentes servicios y ayudas al retorno y el objetivo de crear una comunidad de emigrantes con intención de volver, a los que mostrar que no están solos, sino que "son un colectivo social con necesidades especiales que la administración quiere atender".

También prevé labores de prospección y sensibilización del empresariado para que publiquen ofertas de empleo adecuadas a profesiones con experiencia internacional, indica la estrategia.

Recoge testimonios y experiencias de trabajadores emigrados, como Ana Casas, técnica de laboratorio de 31 años, que lleva seis viviendo en la ciudad alemana de Colonia, a la que se desplazó para hacer seis meses de prácticas.

"Adaptarse a la mentalidad alemana de trabajo y dominar el idioma no fue fácil, después de todo este tiempo por fin siento que mi vida está aquí. Volver, ahora mismo no pienso en eso, aunque en el futuro ¡quién sabe!", asegura esta trabajadora española.

Según la estadística del INE del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero a 1 de enero de 2018, hay 2.482.808 personas de nacionalidad española, de las que 810.076 han nacido en España y el resto en otros países.

En América viven 1.533.506; en Europa, 862.286; en Asia, 41.249; en África, 23.202, y en Oceanía, 22.565.