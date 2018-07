El Gobierno no descarta nuevas oposiciones a profesor si no se cubren las plazas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha dicho hoy que el Gobierno no descarta "lanzar nuevas convocatorias" de oposiciones a profesor de Secundaria y de FP "si no se cubren todas las plazas", tras el elevado número de suspensos en la convocatoria de junio.

Así lo ha manifestado hoy el consejero de Presidencia, al ser preguntado por la 'escabechina' en las oposiciones del pasado 23 de junio, en la que hubo menos aprobados que plazas disponibles, según ha indicado eldiario.es.

Para Rollán, "corresponde al tribunal examinador, y no al Gobierno, no solo elaborar temarios sino también conformar los exámenes; si no, sería una injerencia", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"El compromiso del gobierno era cubrir esa convocatoria. Estaremos vigilantes para que, si no se cubren todas las plazas, lanzar nuevas convocatoria para garantizar la estabilidad de los docentes en el entorno educativo", ha añadido Rollán.

Los sindicatos han denunciado el elevado número de suspensos en los exámenes de junio para los cuerpos de profesores de Secundaria, Formación Profesional (FP) y enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, en la que 20.000 aspirantes se presentaban a 1.774 plazas.

En algunos tribunales el número de aprobados "ronda el 15%; algunas especialidades podrían dejar plazas sin cubrir si las reclamaciones presentadas no prosperan", según el diario.es.