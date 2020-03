Gobierno vasco sobre el despliegue del Ejército: No es el momento de criticar

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este martes sobre el despliegue del Ejército en Vitoria que "no es el momento" de la crítica aunque "haya motivos" para ella, sino que toca "luchar unidos contra el coronavirus".

Militares del la UME, del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina han desplegado este martes 1.820 efectivos en 28 ciudades, entre ellas Vitoria, para desinfectar instalaciones y evitar aglomeraciones dentro de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa telemática celebrada tras el Consejo de Gobierno, su portavoz se ha remitido a la comparecencia de Urkullu de este domingo, cuando expresó su disconformidad con la manera en que se aprobó el estado de alarma y con la asunción por parte del Gobierno central del mando de la Ertzaintza.

"El domingo el lehendakari dedicó diez segundos a la crítica, que estaba motivada y fundada, pero inmediatamente después expresó el apoyo del Gobierno Vasco y el suyo personal a la tarea común emprendida a nivel global con todas las instituciones públicas para luchar contra el coronavirus", ha expuesto Erkoreka.

"La crítica ya se hizo", ha apuntado el portavoz, al tiempo que ha subrayado que ahora hay que centrarse en "trabajar en ese objetivo común todos unidos y de la manera más coordinada posible".

"Esto no significa que no haya motivos para la crítica", sino que "sencillamente no es el momento de formularla", ha añadido el portavoz vasco.