El Gobierno italiano se divide sobre gravar a rentas altas por el COVID-19

El Gobierno italiano, formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y varios partidos de izquierdas, está dividido sobre si subir los impuestos a las rentas de más de 80.000 euros anuales para ayudar al Estado a mitigar los efectos negativos de la crisis del coronavirus.

La propuesta la han lanzado los miembros del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) Graziano Delrio y Fabio Melilli y no ha contado con el respaldo del M5S ni del otro socio gubernamental Italia Viva, que lidera el ex primer ministro italiano Matteo Renzi.

El PD ha defendido que los ciudadanos con ingresos superiores a 80.000 euros deberían pagar una "contribución solidaria", que sería del 4 % de sus ingresos, y esta aportación sería progresiva hasta llegar al 8 % en el caso de las rentas de más de un millón de euros.

La idea es que quien tiene más pague más y, según ha calculado el PD, el Estado ingresaría 1.300 millones de euros en un año.

Delrio ha opinado que "hay familias que en estos días no tienen los recursos suficientes para comprar incluso las necesidades básicas" y es fundamental que "las clases pudientes sean llamadas a contribuir en favor de aquellos que no pueden hacerlo", pero la iniciativa no ha gustado al resto de socios gubernamentales.

La viceministra de Economía y miembro del M5S, Laura Castelli, ha subrayado que su formación siempre se ha opuesto a gravar a las rentas más altas porque es una medida que divide al país, y ha justificado que no va a cambiar de idea ahora "para recuperar solo mil millones de euros", cuando para hacer frente a los efectos negativos del coronavirus en la economía del país se necesitará mucho más.

En su lugar, ha sugerido que las rentas más ricas opten por las donaciones.

Por su parte, el senador de Italia Viva Davide Faraone ha señalado que "los impuestos tienen que reducirse, no aumentarse", y ha acusado al PD de ser "el partido de los impuestos".

El Gobierno italiano ha decretado el confinamiento nacional y el cese de las actividades productivas no esenciales para intentar controlar la propagación del COVID-19.

Para mitigar los efectos económicos, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de ayudas de hasta 25.000 millones de euros y un esquema de garantías públicas que favorecen hasta 400.000 millones de euros en créditos para empresas, la mitad para el mercado interno y la otra mitad para fortalecer las exportaciones.