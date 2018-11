El Gobierno paquistaní justifica su acuerdo con los islamistas y promete medidas

El Gobierno de Pakistán justificó hoy el acuerdo con los islamistas para poner fin a las protestas contra la absolución de la cristiana Asia Bibi como una alternativa a la fuerza y prometió medidas contra los que participaron en estos actos de "traición".

"Teníamos dos opciones: usar la fuerza o hablar con ellos. Si usábamos la fuerza, las vidas corrían un riesgo; tuvimos que resolverlo con una estrategia", manifestó a los periodistas en Karachi (sur) el ministro de Información paquistaní, Fawad Chaudhry, quien agregó que las protestas no son un asunto "religioso" si no de "traición".

"No podemos ignorar una traición, si el Gobierno hace eso entonces pondría un signo de interrogación sobre el Estado. Uno no debe confundirse y pensar que el Ejecutivo lo perdonará, el Estado no ignorará los discursos que se pronunciaron", precisó el ministro.

El máximo órgano judicial absolvió el miércoles a Asia Bibi y anuló una condena de muerte por blasfemia.

Casi inmediatamente después de la decisión judicial, miles de islamistas radicales del Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP) se echaron a las calles de todo el país, provocando la casi paralización del mismo durante tres días, con muchas carreteras cortadas y colegios cerrados.

Después de tres días, el TLP suspendió las protestas al alcanzar con el Gobierno un acuerdo que les permite pedir ante la Justicia que Asia Bibi no salga del país mientras el Tribunal Supremo estudia una apelación a su absolución, entre otras cosas.

La cristiana, madre de cinco hijos, fue denunciada en 2009 por dos mujeres por supuestamente insultar al profeta Mahoma, un tribunal la condenó a muerte en 2010 y cuatro años después perdió una apelación en el Tribunal Superior de Lahore (este).

La dura ley antiblasfemia paquistaní fue establecida en la época colonial británica para evitar choques religiosos, pero en la década de 1980 varias reformas auspiciadas por el entonces dictador, Mohamed Zia-ul-Haq, favorecieron el abuso de esta norma.