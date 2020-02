El Gobierno reitera su compromiso "firme" contra las situaciones de pobreza

El Gobierno ha reiterado su compromiso "firme" contra la desigualdad y por intentar que los ciudadanos no padezcan situaciones de pobreza, después de que la semana pasada el relator de la ONU para la extrema pobreza alertara sobre las personas que en España viven al borde de sus posibilidades.

Lo ha dicho este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha dicho que se va a trabajar contra la pobreza desde todos los departamentos ministeriales.

El relator "alertó no solo de la gravedad de la situación de los colectivos más vulnerables sino también de la seria dificultad económica que padecen familias de clase media", ha recordado Montero, en relación a las familias que "no están percibiendo la recuperación" y a quienes el crecimiento económico "no les está ayudando a superar su situación de pobreza".

"Este Gobierno tiene el firme compromiso de hacer compatible el crecimiento económico inclusivo con la justicia social" pues "la estabilidad y el progreso del país necesita de ambas", ha explicado.

Además, ha considerado que la desigualdad y la pobreza no son solo una injusticia de tipo social sino también "un lastre para nuestra economía en cuanto limitan nuestro potencial de desarrollo tal y como vienen advirtiendo los organismos internacionales".