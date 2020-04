El Gobierno ultima cómo serán las salidas "controladas" de los niños

Sanidad y comunidades autónomas han continuado estudiando esta tarde las medidas para afrontar esta pandemia, pero además otras que el Gobierno ha podido ultimar, tras más de un mes de confinamiento, y que detallará este martes: ¿cómo serán las salidas controladas de los niños desde el 27?

Este es uno de los temas que han planeado en el Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado este lunes, como es habitual desde que se declaró la crisis sanitaria por el Covid-19.

Un encuentro telemático en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tratado de las últimas decisiones del Gobierno, como aliviar el confinamiento de los menores, y a la que se podrían sumar otras si los marcadores relacionados con la epidemia son favorables a dar pasos adelante.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha descartado que, tras la salida de los menores a partir del día 27 y que fue anunciada el sábado por el presidente, "puedan haber otras medidas que se puedan ir desplegando a lo largo de esa semana".

Y hacer deporte, de forma individual, según ha dicho, es una de las cuestiones que están estudiando los técnicos y que se desarrollara en función de esos marcadores, que van a ser la guía para que el Gobierno adopte una decisión u otra.

De momento, lo que avanzará el Consejo de Ministros de este martes es cómo podrán salir a la calle los más pequeños. Se sabe por el jefe del Ejecutivo que podrán hacerlo acompañados por un mayor y con medidas de precaución, pero la pregunta es si podrán hacerlo todos o si se determinará un rango de edad.

Sánchez dijo que estaba por decidir, aunque señaló que el "punto de referencia" y de partida sería lo que marca la ley de salud pública, que fija el techo de los 12 años.

¿Tendrán que ir con mascarilla? ¿Podrán ir al parque? ¿En que condiciones saldrán? Los técnicos ya han avanzado algo este lunes.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que el 27 "no se va a abrir la puerta y decir: Niños a jugar", sino que van a ser salidas "controladas" que no implican un incremento del riesgo.

"No van a salir libremente para empezar a jugar con todos sus vecinos como hacían antes", ha asegurado el epidemiólogo, quien ha advertido de que "si la gente piensa que esto va a ser 'abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario', podemos tener algún problema; es una cuestión de responsabilidad".

No hay que olvidar que los niños pueden ser vectores del coronavirus cuando están infectados, sobre todo, porque en ellos la enfermedad es leve y al no percibirlos como enfermos no se les identifica como difusores.

Pero también, hay que tener en cuenta que, después de un mes y una semana de confinamiento, la probabilidad de que los niños estén infectados ahora mismo "es muy baja", como ha comentado quien encabeza el comité técnico .

En Italia, también los niños pueden salir acompañados por un adulto a dar un corto paseo cerca de casa, y está prohibido el acceso a jardines y parques.

Esta oportunidad de estar más activos está beneficiando a la salud mental de los niños de ese país, de acuerdo con las conclusiones de una investigación de dos profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Mireia Orgilés y José Pedro Espada.

Según esta investigación sobre cómo puede afectar a los menores el confinamiento, un alto porcentaje de ellos presenta alteraciones en el comportamiento. El 89 % de los padres observó cambios emocionales y de comportamiento en sus hijos durante la cuarentena.

Los cambios más comunes fueron dificultades para concentrarse (69 %), sentimiento mayor de aburrimiento (49 %), más inquietud (45 %), nerviosos (44 %), irritables (43 %), propensos a discutir con el resto de la familia (40 %) o más dependientes de los padres (36 %).

Sobre la salida de los niños se han pronunciado algunos representantes de comunidades autónomas y miembros del comité de expertos autonómicos para abordar la próxima fase de desescalada, como Francisco Igea, también vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Igea, en una entrevista a Efe, ha instado a Sánchez a que aclare los argumentos y criterios en los que se basa para adoptar la decisión sobre los niños.

"Usted sabrá cómo lo ha decidido, no estamos para justificar las decisiones del Gobierno, estamos para dar criterios", ha dicho Igea, convencido de que los grupos de expertos no pueden servir para "justificar la ocurrencia del sábado".

También, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha advertido de que antes de anunciar las cosas "hay que tener previsto cómo se van a hacer", y ha pedido a Sánchez que, si quiere que sean las comunidades autónomas las que decidan en esta crisis sanitaria, "delegue en ellas y les deje trabajar".