El Govern abre un expediente por un caso de "racismo" en un establecimiento de Girona

El conseller de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, ha anunciado este miércoles que su Departamento ha abierto un expediente administrativo por un caso de "racismo" en un establecimiento de la estación del AVE de Girona y ha avisado que podría derivar en una denuncia a Fiscalía.

En las redes sociales circula un vídeo en la que una dependienta de un establecimiento de la cadena Pans & Company se niega a atender a unos jóvenes porque, afirma, hay "una serie de personas que me han dicho que no entren" y añade: "No te lo voy a servir (el café) porque mi jefe dice que no quiere".

En declaraciones a los periodistas tras participar en la tradicional ofrenda floral ante la tumba del expresident Francesc Macià, el conseller ha asegurado que "no es admisible la discriminación por origen racial", lo cual es "racismo".

Ha informado de que ya se ha abierto un expediente administrativo para analizar qué pasó y que la consellería se ha puesto en contacto con las partes "para tener toda la información" sobre lo ocurrido.

El Homrani ha sostenido que "las imágenes se explican por sí solas" y ha advertido de que si el Departamento detecta "algún elemento vinculado al odio" actuará "de forma muy clara y contundente", presentando este caso ante la Fiscalía.