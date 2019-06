Goyache, nuevo rector de la UCM, pide una financiación "suficiente y estable"

El catedrático de Veterinaria Joaquín Goyache, que ha tomado hoy posesión como nuevo rector de la Complutense de Madrid (UCM), la mayor universidad presencial de España, ha pedido al Gobierno regional una "financiación suficiente y estable", además de unas "relaciones sensatas, leales y productivas con las Administraciones".

Las universidades "necesitamos algo más que palabras y buenas intenciones", dijo Goyache en su investidura en la que también intervinieron el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y el rector saliente, Carlos Andradas.

Tras las palabras de Goyache, el presidente Pedro Rollán aseguró que el Gobierno trabajará por "el objetivo común" de la excelencia universitaria. "La Comunidad de Madrid y la Complutense trabajarán de la única forma que se puede trabajar: siendo un binomio, un equipo", en beneficio de "los estudiantes, de la sociedad y de todos y cada uno de los madrileños".

Rollán recalcó la magnitud de la UCM, en cuyas elecciones estaban llamados a votar 82.000 personas y que maneja un presupuesto de 548 millones, tan solo superado por el de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.

Según el presidente, la Comunidad destina 988 millones a financiar las universidades públicas y ha abonado otros 460 millones que les debía tras sentencias judiciales por incumplimientos del Gobierno anterior.

Sobre "el muy solicitado marco de financiación plurianual" para las universidades, Rollán espera que "sea un compromiso inquebrantable" para la próxima legislatura.

El nuevo rector se comprometió a que "todos los esfuerzos reviertan en los estudiantes" y en transformar la Complutense en una universidad del siglo XXI, para lo cual habrá que "reflexionar sobre sus estructuras", aunque "cualquier cambio se hará con calma, sumando y no restando", ya que sus 16 facultades son "imprescindibles".

Tras reclamar "una financiación suficiente y estable, basada en proyectos y no en privilegios", Goyache añadió que "la Complutense en particular no cuesta dinero", al ser un factor de dinamización cultural, científica y económica de los lugares donde se asienta, tanto en Madrid como en Pozuelo.

"Somos un polo que genera desarrollo, una inversión de futuro", que además atrae a estudiantes de otras regiones y países, continuó Goyache.

La UCM necesita "un plan de inversiones ambicioso que adecúe los edificios" de sus facultades, según el nuevo rector que se comprometió a defender los "valores de igualdad y equidad" y a emprender una "acción firme y rápida contra cualquier comportamiento abusivo".

Para Goyache, que ganó las elecciones en abril pasado con el 51% del voto ponderado, "el mayor valor de la UCM son las personas, estudiantes, profesores y personal. La Complutense nos pertenece a todos".

Por ello, instó a "dejar de actuar en términos de categorías prefijadas" y optar por "un modelo menos rígido, centrado en las personas, basado en el diálogo real" para lograr una universidad "solidaria con el entorno y con una vocación irrenunciable de liderazgo".

Además de convertir la UCM en "foco de atracción de talento", hay que conseguir que los estudiantes "perciban su universidad como algo propio y se impliquen de forma real en sus actividades", y que docentes (PDI) y demás personal (PAS) tengan "perspectivas de progresión".

Hay que rejuvenecer las plantillas, "pero los nuevos profesores no se improvisan"; hay que emprender la renovación "sin precipitación y con previsión", según Goyache.

El ya exrector Carlos Andradas repasó los logros de su gestión, entre ellos los 4 millones en programas y ayudas a estudiantes, el crecimiento de fondos propios del Plan UCM 2020 de Investigación, la recuperación del colegio Mayor San Juan Evangelista, 'Johnny', la reducción del número de departamentos "sin ningún voto en contra".

También el nuevo Centro de Recuperación de Cuerpos para la disección en Medicina, la constitución de 'UNA Europa' el proyecto de universidad europea en el que participa la Complutense, destacó Andradas antes de rendir un homenaje al fallecido exministro y profesor de la UCM, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Andradas concluyó con una crítica velada a quienes "con frecuencia denostan la universidad pública" porque han visto en ella "más un negocio que un servicio público".

El exrector aludió así al incremento de universidades privadas en la región, que hará perder a la Complutense unos 4.000 alumnos de dos de sus centros adscritos, CUNEF y Villanueva, que el próximo curso se convierten en universidades privadas.

Una decisión del Gobierno regional, aprobada con los votos del PP y Cs, en contra del criterio del Consejo de Universidades y que la Complutense ha recurrido en los tribunales.

Goyache concluyó con el compromiso "de aprovechar al máximo los recursos" con fines de sostenibilidad, después de que el pasado 7 de junio el Consejo de Gobierno de la UCM aprobara una Declaración de emergencia climática, para la que establecerá "una hoja de ruta".