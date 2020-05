Grecia planea el regreso del turismo extranjero tras meses de confinamiento

Grecia espera salvar el resto de la temporada turística con un ambicioso plan que apoya el empleo del sector, reduce impuestos y prevé protocolos sanitarios para los turistas domésticos y extranjeros, a quien espera atraer gracias a su ejemplar gestión de la crisis del coronavirus.

Los vuelos directos desde el extranjero a destinos turísticos griegos comenzarán de forma gradual el 1 de julio y, con ellos, la llegada de turistas desde otros países con sólo "unas mínimas excepciones por criterios epidemiológicos", según explicó el ministro de Turismo, Jaris Theojaris.

Los cámpines podrán abrir el 1 de junio y los hoteles de temporada a partir del 15 de junio para recibir a los primeros veraneantes nacionales.

Los turistas que lleguen a Grecia lo harán sin guardar cuarentena pero sí podrán ser sometidos a pruebas aleatorias de coronavirus a su llegada y tendrán que seguir un protocolo estricto de medidas higiénicas durante su viaje.

MENOS IMPUESTOS Y SALARIOS SUBVENCIONADOS

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, anunció el plan de su Ejecutivo para apoyar al turismo y la restauración y que forma parte del compendio de ayudas estatales, en forma de créditos y rebajas fiscales, que ha aprobado a lo largo de los últimos dos meses y medio para hacer frente a la crisis del coronavirus y cuya cuantía total ascenderá a 24.000 millones de euros hasta octubre.

Una de las medidas anunciadas por el primer ministro para apoyar al sector turístico y hostelero es la reducción del IVA del 24 % al 13 % en el transporte (incluye tren, metro, tranvía, autobuses urbanos e interurbanos, aviones y barcos) entre junio y octubre, el café, las bebidas no alcohólicas y las entradas de los cines al aire libre, una actividad estrella de los veranos griegos.

El turismo es la base de la economía griega, ya que representa entre el 25 % y el 30 % del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno subvencionará los salarios y las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores del turismo y, además, presentará un programa de apoyo al turismo doméstico social dirigido a los ciudadanos más vulnerables.

Además, el ministro de Trabajo, Yannis Vrutsis, afirmó que el Gobierno subvencionará de forma mensual hasta septiembre a los 120.000 trabajadores estacionales que no tendrán un empleo en el sector turístico este año.

UNA BAJA TASA DE CONTAGIOS, PRINCIPAL RECLAMO TURISTICO

"Nuestra fortaleza es el certificado de seguridad, fiabilidad y salud que nuestro país se ha ganado. Su gran fama. El escudo sanitario, la hospitalidad en todas partes y, por supuesto, la pasión de los griegos", aseguró Mitsotakis.

Hasta ahora, Grecia ha sufrido tan sólo 166 bajas por coronavirus y ha registrado un total de 2.850 casos, una tasa de contagio muy inferior a la de otros países europeos que se ha conseguido gracias a la toma de medidas tempranas y que el Gobierno enarbola como uno de los mayores atractivos del país esta temporada turística.

"Sí, estamos en aguas desconocidas. Pero hemos demostrado, como pueblo, que no tenemos miedo a las dificultades. Sobre todo, no tenemos miedo a cambiar ¿Cuántos estereotipos no se han derrumbado estos meses? El griego, que algunos decían que era individualista, se ha convertido en una parte consciente del esfuerzo colectivo", aseguró Mitsotakis.

El primer ministro hizo hincapié en que la principal misión del Gobierno será proteger la salud pública, el empleo y "ayudar a los profesionales de la industria a preparar su contraataque para 2021" y no ocultó que, aunque hasta ahora la pandemia ha sido controlada, el riesgo al que se enfrenta Grecia es "quizás mayor" que otros países, ya que el coronavirus "paró el rumbo del país en un momento en el que estaba entrando rápidamente al camino del desarrollo".

El año pasado, Grecia recibió 34 millones de visitantes -de los cuales 24,2 viajaron al país entre abril y septiembre- gracias a los cuales ingresó 19.000 millones de euros. Ahora, algunas previsiones optimistas estiman que sólo 7 u 8 millones de personas visitarán Grecia este año.