Greenpeace roba parte del rótulo de la sede de la CDU de Merkel en protesta por la política climática

Activistas de Greenpeace robaron hoy la letra C de la sede en Berlín de la Unión Cristianodemócrata (CDU) al considerar que con su política climática el partido de la canciller, Angela Merkel, no hace nada por conservar la creación y, por lo tanto, no merece portar la letra que resume sus valores cristianos.

Los activistas retiraron para poner "a buen recaudo" la C del rótulo en letras rojas de la CDU en la fachada acristalada de la Konrad-Adenauer-Haus y descendieron desde el tejado de la sede del partido para dejar un mensaje.

Detrás de las letras restantes DU colgaron una pancarta, de manera que el mensaje final que podía leerse decía: "DU sollst das Klima schützen" ("TÚ tienes que proteger el clima).

Entre tanto, otra versión de la C, como mochila gigante portada por un activista, se alejaba de sus compañeras DU para escenificar el divorcio.

Marion Tiemann, experta medioambiental de la organización ecologista explicó al diario "Der Tagesspiegel" que han puesto "a buen recaudo la C de la CDU, porque el partido sostiene querer conservar la creación, pero con su política climática no lo hace".

"Estamos hoy aquí para recordarle sus valores a la CDU, su propia pretensión de querer conservar la creación a través de la política climática", algo que así no cumplen, denunció.

En Twitter, han abierto una cuenta -@IchBinDasC (@YoSoyLaC)- en la que explica de sí misma que antiguamente era "la mejor mitad de la CDU, pero eso se ha acabado" y recuerda que "Conservar la creación implica proteger el clima".

"Lo dejo. Esta relación hace tiempo que ya no funcionaba. DU (TÚ) ya no me mereces. Por eso me he ido", anuncia la C en la acción de la organización ecologista.