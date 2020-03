Greta Thunberg, a los ministros de Medio Ambiente de la UE: "Queremos que nos escuchen y tener futuro"

"Hay que hacer más, no hay sentimiento real de emergencia". Es el mensaje que la activista contra el cambio climático ha transmitido este jueves a los ministros de Medio Ambiente de la UE, incluida la vicepresidenta Teresa Ribera, reunidos en Bruselas. A las puertas de la reunión, se concentraba un grupo de jóvenes pidiendo más ambición.

"Ahora mismo, jóvenes de toda Europa están fuera de este edificio protestando porque queremos ser escuchados y tener un futuro seguro. Y no es mucho pedir", les ha dicho Thunberg a los ministros: "Apreciamos que están intentando hacer más, pero la ley climática de la UE es insuficiente: tiene un 50% de probabilidades de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Además, ni siquiera tiene en cuenta de que son objetivos globales para el planeta".

Climate strikers from Fridays For Future still protesting in Brussels, now joined by Greta Thunberg



They have called the new EU Climate Law published yesterday "surrender"