Grynspan: afrontamos la crisis climática "con instituciones del siglo XIX"

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, aseguró este martes que el mundo está afrontando la crisis climática con "instituciones del siglo XIX" y pidió hacer una "transición" en dichas instituciones para poder realizar también una transición ecológica "justa".

La costarricense se manifestó así en una charla en la Cumbre del Clima, la COP25, que arrancó ayer en Madrid, donde debatió con la activista brasileña Paloma Costa, el director de Oxfam Internacional, el español José María Vera, y su compatriota José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina.

"No estamos organizados para tomar las decisiones correctas, porque estamos en nuestro quehacer diario, el ministerio de Pesca toma una decisión, Energía otra, Minas otra...vamos a tener que cambiar nuestro sistema de gobernanza, trabajamos con las instituciones del siglo XIX para afrontar los problemas del XXI", reiteró.

En una conversación sobre la Agenda 2030 y el "Green New Deal" (un nuevo pacto económico verde) en Iberoamérica, Grynspan subrayó la importancia de las alianzas entre diversos actores para poder tener incidencia en la lucha contra el cambio climático.

"Las alianzas son fundamentales, cada uno de nosotros actuando aisladamente no vamos a poder cambiar el modelo", reconoció al tiempo que apuntó a que en ellas también tienen que participar "las nuevas generaciones y las empresas que están liderando el cambio".

UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA PARA AMÉRICA LATINA

América Latina es una de las regiones más afectadas por los efectos actuales del cambio climático, "más allá de lo que pase en el futuro", según apuntó el director de Oxfam Internacional, José María Vera.

"Si la temperatura sube por encima de los 2,5 grados, algo que puede pasar perfectamente, la región estaría perdiendo un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB)", predijo Vera antes de recordar que la región vive ya las consecuencias de la crisis climática, como la malnutrición infantil por la caída de las cosechas.

"Hacen falta fondos para la mitigación, pero hacen falta recursos y apoyos para la adaptación, las pérdidas y los daños", aseguró el español.

En esa misma línea, Vera insistió en la necesidad de una "transición ecológica justa" para la que habría que "cuestionar el sistema económico que ha llevado a esta situación" y hacer hincapié "en la desigualdad, entre quienes emiten más y quienes sufren más" los reveses.

Por su parte, el director de la Fundación Carolina denunció la "injusta" situación de América Latina frente a esta crisis, "una región que se encuentra en situación de gran vulnerabilidad pero que alberga áreas importantes desde el punto vista ambiental para el cambio climático" como la Amazonía.

"El ciclo de las materias primas ha terminado en América Latina, ha permitido avances pero ha dejado franjas de población en situación de vulnerabilidad", enfatizó.

HAY QUE ACTUAR YA

La joven activista brasileña Paloma Costa fue la voz más exigente de la conversación y pidió a los líderes y a la sociedad actuar "ya" para frenar la crisis climática.

"Siempre he escuchado lo de la participación ciudadana, pero ¿cómo vamos a hacer eso? yo soy activista porque en mi país hay muchos negacionistas", reclamó la brasileña.

Costa explicó como su organización, Engajamundo, hace un trabajo sobre educación ambiental en zonas rurales y urbanas, algo que, según contó, propusieron a las autoridades para incorporarlo al currículo escolar.

"Nos dijeron que no, que la educación climática es una meta para 2050, pero incluso yo que soy joven no sé si estaré viva en 2050 ¿cómo vamos a cambiar la realidad ahora? tiene que hacerse ahora, no podemos esperar a 2050", zanjó.