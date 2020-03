Haití estudia cerrar la frontera con República Dominicana por el coronavirus

El Gobierno de Haití está estudiando la posibilidad de cerrar la frontera con la República Dominicana por el coronavirus, así lo anunció el primer ministro haitiano, Joseph Jouthe.

"Mi Gobierno también estudia cerrar las fronteras con la República Dominicana, como medida de prevención. #coronavirus", escribió Jouthe en su cuenta oficial de Twitter.

Además de esa medida, el Gobierno haitiano baraja la posibilidad de cerrar los puertos y aeropuertos del país al tráfico de pasajeros, permitiendo solo el tránsito de mercancías, según Jouthe.

En Haití no se ha registrado ningún caso de coronavirus, mientras que la República Dominicana ha notificado once contagios de COVID-19, todos ellos importados, y según el Gobierno no existe circulación del virus ni transmisión local.

El ministro de Interior haitiano, Audain Fils Bernadel, ofrecerá este domingo, a las 13.00 hora local (17.00 GMT), una rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno en la prevención al coronavirus.

El Ejecutivo haitiano anunció anoche la liberación de 16 personas que habían sido puestas en cuarentena cuando viajaban el jueves en un autobús procedente de la República Dominicana en el que murió un pasajero antes de atravesar la frontera.

Las autoridades sanitarias dominicanas informaron de que la causa de la muerte fue un infarto y el fallecido dio negativo en las pruebas del coronavirus.