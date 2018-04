La universidad belga dará el Honoris Causa a Ken Loach pese a la desaprobación de Michel

El rector de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), Yvon Englert, dijo hoy que mantendrá la concesión del Honoris Causa a Ken Loach pese a la desaprobación por parte de varias asociaciones judías y del propio primer ministro de Bélgica, Charles Michel, que critican al cineasta por antisemita.

Loach, que recibirá hoy el galardón en una ceremonia en el campus de la ULB, salió al paso de esas críticas a principios de esta semana con una carta en la que niega que su apoyo a la causa pro palestina signifique antisemitismo o negación del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

El rector ha decidido mantener el Honoris Causa al laureado realizador de "I, Daniel Blake", "The Wind That Shakes the Barley" o "Land and Freedom" subrayando la "independencia de la institución".

"Ningún acomodo con el antisemitismo debe ser tolerado, cualquier sea su forma. Y eso va también por mi propia alma mater", afirmó ayer Michel, exalumno de la ULB, en un discurso en la Gran Sinagoga de Bruselas en el marco del 70 aniversario de la independencia de Israel.

"No tengo ninguna crítica al primer ministro. Hace lo que cree que debe hacer, pero la universidad atiende a sus valores y a su independencia. Los argumentos de autoridad no son argumentos que se puedan aceptar en una universidad" con su propio sentido de libertad, dijo el rector a la televisión RTBF.

Englert, que apuntó que se han examinado las declaraciones y la obra de Loach sin ver muestras de negacionismo o antisemitismo, alertó contra quienes quieren aprovechar el caso políticamente.

En el mismo sentido, un editorial del diario Le Soir criticaba hoy que Michel hubiera "iniciado una campaña política" con sus palabras de apoyo a las asociaciones judías en un país, Bélgica, donde el primer partido es el flamenco secesionista N-VA "y la cuestión identitaria está muy presente en la política".

Además Englert recordó que Loach ya ha recibido distinciones de universidades como Birmingham, Oxford o Liverpool Hope y nadie ha puesto en duda que sean centros que "flirteen con el antisemitismo".

Este martes, a invitación de la propia ULB, el cineasta publicó una carta reafirmado su condena a "toda forma de negación del Holocausto", además de mostrarse sorprendido por tener que explicarse hasta ese punto.

Desde el espectro político francófono belga, el expresidente del partido socialista Paul Magnette defendió hoy en Twitter a la ULB y "su defensa de la libertad de pensamiento", así como su resistencia a las "presiones políticas, vengan de donde vengan".

Las críticas de antisemitismo a Loach proceden principalmente de una obra de teatro titulada "Perdición", que dirigió en 1987, y en el que las asociaciones judías leen un subtexto negacionista, así como de declaraciones que habría vertido en un congreso del partido laborista británico, al que el cineasta es públicamente próximo.