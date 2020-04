Hospital Espanhol de Río intentará recuperar bienes que le fueron requisados

El Hospital Espanhol, entidad benéfica fundada y de propiedad de inmigrantes españoles en Río de Janeiro, recurrirá a la Justicia para recuperar los bienes que le fueron requisados por la alcaldía de esta ciudad brasileña y poder reabrir sus puertas y atender pacientes con el COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

"Vamos a intentar revertir esa medida ante la Justicia porque el hospital se estaba preparando para volver a funcionar y tenemos 90 camas que pueden ser ofrecidas para pacientes con COVID-19", dijo a Efe el presidente de la Sociedade Espanhola de Beneficencia de Río de Janeiro, Francisco Bernárdez Domínguez.

El hospital es de propiedad de la Sociedade Espanhola de Beneficencia, entidad privada sin ánimo de lucro fundada por los inmigrantes españoles en Río, pero desde diciembre era operado por la empresa NY Saúde gracias a un contrato de alquiler de 40 años.

La unidad estaba cerrada desde el año pasado para reformas y los nuevos administradores planeaban reabrirla en quince días, por lo que iniciaron negociaciones con la alcaldía para ofrecerlo como centro para pacientes con el COVID-19 atendidos por el sistema municipal de salud.

Pero en medio de las negociaciones, la alcaldía decidió requisar parte de los equipos y las camas para equipar un hospital de campaña que está montando exclusivamente para el combate al coronavirus.

Unos 50 agentes de la Secretaría Municipal de Orden Público y de la Guardia Municipal se presentaron en el hospital el pasado jueves sin aviso previo y sin ningún tipo de negociación y retiraron nueve respiradores, un equipo de cardiología, 16 monitores, 34 camas, 33 colchones, 39 mesas de cama y 35 mesas de noche.

La alcaldía justificó el decomiso de equipos y muebles con base en un decreto extraordinario publicado hace una semana entre las medidas para combatir el coronavirus y que permite al municipio requisar administrativamente bienes necesarios para enfrentar la epidemia.

El decreto prevé la indemnización posterior de los bienes e insumos requisados pero tan sólo justifica la expropiación en casos de práctica de precios abusivos o rechazo de sus propietarios a ponerlos a disposición.

La propia alcaldía admitió que venía negociando con los administradores del Hospital Espanhol el alquiler de toda la unidad por 3,2 millones de reales (unos 615.00 dólares) mensuales pero no explicó por qué suspendió las negociaciones y optó por requisar equipos y muebles.

La única explicación fue ofrecida por la Secretaría de Vigilancia Sanitaria que alegó haber realizado una inspección en la que constató que el edificio no contaba con normas sanitarias adecuadas.

"NY Saúde venía negociando con diferentes órganos públicos pero la alcaldía prefirió requisar los equipos. La alcaldía optó por requisar unas pocas camas en lugar de permitir el funcionamiento de un hospital con capacidad para atender a 90 pacientes", afirmó el presidente de la Sociedad de Beneficencia.

Bernárdez Domínguez agregó que la entidad apoyará todos los esfuerzos de NY Saúde para recuperar los equipos y poder abrir el hospital.

"Reconocemos que estamos en un estado de calamidad pero estábamos en una negociación para poner todo el hospital al servicio de los pacientes con COVID-19, que es algo de más interés para la población que las pocas camas que la alcaldía prefirió llevarse", afirmó.

"Por eso vamos a intentar revertir la decisión en todas las instancias. Abrir el hospital es la mejor solución para todos. La edificación es antigua pero está en buenas condiciones", afirmó.

De acuerdo con una fuente del consulado español en Río de Janeiro consultadas por EFE, la alcaldía estaba más interesada en dar un "golpe de efecto" con intereses electorales en medio de la pandemia, al punto que la prensa llegó al hospital antes de los propios agentes que hicieron el decomiso.

Según el presidente de NY Saude, Ricardo Borges Pires, el decomiso fue "arbitrario" y sin ninguna comunicación previa.

"Tan sólo me enteré cuando los vigilantes me llamaron para avisar. El Hospital Espanhol fue literalmente tomado. Claro que no nos resistimos, pero no entendemos las explicaciones ni la forma como hicieron las cosas. Entendemos el momento que vivimos pero no aceptamos la forma arbitraria como procedieron", dijo.