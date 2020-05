"Hoy tenemos arroz o carne, ¿qué preferís?": Una tarde con los más invisibles

Ada Puig, Agustín Rubio y Leila González todavía se preguntan dónde habrá ido a parar aquél holandés que decía que era camionero, que le habían echado del hostal en el que se alojaba en Valencia al inicio de la crisis de la COVID-19 y que acabó durmiendo en las calles del barrio de Sants.

Es jueves, pero también podría ser lunes, martes, miércoles o viernes. Los tres voluntarios de la Fundació Arrels -Ada es educadora social, Agustín se dedica a la logística y Leila es pastelera- ocupan durante este estado de alarma cinco tardes a la semana repartiendo comida y material higiénico a las personas sin hogar que deambulan entre la plaza España y la estación de Sants.

En una soleada tarde primaveral, permiten que EFE les acompañe en su habitual ruta, en la que se topan con el gallego Jesús Marqués, el peruano Virgilio Quispe, un búlgaro que dice llamarse Stoichkov, el portugués Rui Jorge Espírito Santo y el catalán Albert Gort, entre otros muchos rostros que prefieren mantener el anonimato.

Comencemos con Jesús, camiseta del Barça, chaqueta negra, pañuelo rosa en la cabeza, un tatuaje con su nombre en un brazo y otro que reza "amor de madre" en el otro.

Cómo está -"de puta madre, borracho todo el día"- y cuántos años tiene -"pues desde que nací hasta hoy"- son las dos preguntas que contesta con más claridad, mientras otras respuestas parecen más alejadas de la realidad -que le encarcelaran en 1912, por ejemplo, es difícilmente posible-.

Jesús, visitado frecuentemente por Arrels, la Cruz Roja y personal del Ayuntamiento, toma el sol, solo, en un banco de la calle Tarragona, mientras que a dos pasos de la plaça dels Països Catalans, donde se ubica una terminal de autobuses ahora desierta de vehículos, se congregan otros grupos de personas sin hogar.

No es el caso de Virgilio, de 65 años, con elegante camisa y un defecto de nacimiento en el brazo derecho y que dice vivir con sus primos. Afirma que trabaja haciendo labores de conserje y que estos días está cobrando la mitad de lo habitual, apenas unos 600 euros.

Sí es el caso de Rui, de 29 años, pelo afro, que no duerme bajo techo desde hace cuatro y el anterior a éstos lo pasó entre rejas. Dice que huyó de las afueras de su Lisboa natal porque querían matarlo y tras un periplo por ciudades como Niza y París ha acabado en Barcelona.

Tiene intención de estudiar la carrera de ciencia en la universidad y lee libros al respecto para formarse: cree que ya está listo para dar el paso.

Rui se acercó al pabellón de la Fira, habilitado temporalmente para personas sin techo, pero apenas duró ahí una hora, dado que se sintió incómodo y demasiado vigilado.

Del presunto Stoichkov no hay mucho que decir porque quien les escribe no habla búlgaro y él no habla ni castellano ni catalán. Tampoco domina el inglés, idioma en el que sí se intenta expresar un hombre que dormía acurrucado en la plaça dels Països Catalans y que, al despertarlo los voluntarios de Arrels para entregarle comida, abre sus ojos rojos, inyectados en sangre.

Él fue durante unos días compañero de fatigas del supuesto camionero holandés en el que todavía piensan Ada, Agustín y Leila, del que ya no se tienen noticias y que andaba desesperado pidiendo dinero para -según decía- poder volver a su país.

Ya en la plaza España, a tocar de las torres venecianas, es momento de hablar con Albert, a quien acompaña su perro Drako.

Cuenta que hace seis meses que está 'limpio' tras entrar en el pozo de la drogadicción al no poder soportar la muerte del padre. Y asegura estar en la calle porque quiere, dado que cobra una pensión de 760 euros mensuales por incapacidad -padece trastorno de la personalidad e incapacidad para controlar impulsos, afirma- que le permitiría dormir bajo techo.

Albert y el resto de protagonistas de esta crónica pudieron comer un plato de arroz o de carne -frío, eso sí, a menos que se use el sol como microondas, como hace Rui- gracias a un sinfín de voluntarios que se preocupan por los más invisibles, incluido Txema Guillén, que lleva comida de un lado a otro con su furgoneta roja.

Un reparto de alimentos enmarcado en el proyecto "Comer contigo" que llega a unas 130 personas al día y una experiencia que es "bastante dura" a nivel psicológico para los voluntarios.

Que se lo pregunten a Ada, Agustín y Leila, que no dejan de pensar en qué habrá sido de ese supuesto camionero holandés que ya no se deja ver por las calles de Sants.

Martí Puig i Leonardi