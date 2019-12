Hugo Morán: "En el reto de salvar el planeta, España no puede hacerlo sola"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconocido hoy que "España ha hecho todo lo posible por salvar" esta XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) desde que recogió el testigo de Chile, pero "queda el reto de salvar el planeta y eso no lo puede hacer sola".

Morán ha participado en un acto organizado en el seno de la COP25 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha asegurado que el Gobierno en funciones "seguirá poniendo todo de su parte, pero va a ser necesario un esfuerzo compartido a nivel global".

Y en ese esfuerzo, ha apuntado al protagonismo del mundo local para dar respuestas a "una ciudadanía que ha salido a la calle en los últimos meses reivindicando más ambición, más compromiso y respuestas de quienes tienen en sus manos la capacidad de llegar a acuerdos".

Ha matizado que se trata de un "recorrido de ida y vuelta", porque, "al igual que los ciudadanos reclaman respuestas a los políticos, éstos tienen que ser capaces de trasladar esas respuestas".

Hugo Morán ha subrayado que estamos en una "emergencia global que requiere de respuestas globales y hay dos ámbitos donde tenemos que intervenir sin mayor dilación, la mitigación y la adaptación", pero ha puesto el foco en la necesidad de impulsar una transición justa.

"No todos los espacios son iguales y para que haya justicia tiene que haber capacidad de respuesta", ha incidido el secretario de Estado, quien ha señalado que "el mayor esfuerzo va a ser el de la adaptación de los patrones culturales asentados durante siglos".

Después del acto, Morán ha señalado a Efe que es optimista con el avance de las negociaciones en esta cumbre, porque "hay un bloque de países que avanzan y una sociedad que sigue empujando".

"Esto nos hace albergar la esperanza de que esta cumbre sea capaz de dar las respuestas adecuadas sobre la capacidad de acuerdo de la comunidad internacional", ha añadido.

"Los escollos son los de siempre -ha matizado- hay un problema real de que no todas las regiones están en las mismas condiciones para abordar el mismo esfuerzo y en como se reparte ese esfuerzo radican las dificultades del proceso".

Además, "siempre hay algún tipo de interés de por medio que complica aún más la situación y no es menos cierto que de París hacia acá, algunos países no sólo no han remado a favor de corriente, sino que han ido en dirección contraria, y esto también pone piedras en el camino", ha concluido.