IU propone poner a Vestas bajo control público si no da fruto la negociación

El coordinador de IU en Castilla y León, José Sarrión, ha dicho hoy que la única alternativa, si la multinacional eólica Vestas persiste en su decisión de cerrar la planta de Villadangos (León), es "nacionalizarla" y "ponerla bajo control público".

Así lo ha indicado hoy en Segovia tras ser preguntado por los periodistas sobre la situación de las negociaciones con la empresa, donde también ha explicado que con esta actuación se situaría a Castilla y León como Comunidad "puntera" en la fabricación de unos aerogeneradores cuya demanda "va a ser cada vez más alta".

"Hay que pelear la batalla y presionar a la empresa para que no deslocalice", según Sarrión, quien no obstante ha insistido en que la nacionalización será la única forma de evitar la pérdida de empleos si las negociaciones no dan su frutos.

Eso sí, todavía hay trabajo por hacer ya que, tal y como ha recordado, el próximo lunes viajará a Bruselas con los sindicatos, que han solicitado a todas las fuerzas políticas que les acompañen con el fin de presionar a las instituciones europeas y recabar el máximo número de apoyos en el Parlamento Europeo.

Ha asegurado que asistirá a esta reunión, aunque no salga adelante su propuesta en las Cortes regionales de retrasar el pleno previsto para la próxima semana, porque es su "obligación".

IU tiene que apoyar cualquier reivindicación de clase trabajadora y más cuando se pone en peligro el empleo y el bienestar de 4.000 familias por una decisión "absolutamente injusta", ha concluido.