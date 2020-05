Iberdrola duplica inversión en material sanitario contra COVID-19 en México

Iberdrola México duplicará su ayuda para material sanitario contra el coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, hasta los 60 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares), informó este lunes la compañía.

"Iberdrola México duplicará hasta los 60 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) la inversión para la compra de material sanitario que donará al sector público, con el fin de proteger al personal médico y atender de forma segura a los pacientes", detallo la firma energética en un boletín.

A finales de abril, Iberdrola México anunció una inversión de 30 millones de pesos (1,25 millones de dólares) para la compra de material sanitario como mascarillas quirúrgicas, respiradores, overoles médicos, caretas y ventiladores.

Desde entonces, explicó la compañía, se han comenzado a entregar a diferentes instituciones públicas en 16 estados del país.

"Estamos en una etapa crítica para el sector salud por el aumento en los casos de COVID-19. Es por eso que duplicaremos nuestra inversión para apoyar al personal médico, sanitario y pacientes, sumándonos a los esfuerzos del Gobierno y la iniciativa privada", comentó Enrique Alba, director general de Iberdrola México.

Desde que la empresa inició la entrega de los donativos hace mes y medio, ha logrado distribuir más de un millón de unidades de insumos médicos y despensas en 16 entidades del país.

Entre ellas las tres que han presentado un mayor número de contagios: Ciudad de México, Estado de México y Baja California.

La ayuda también ha llegado a los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Querétaro, Tamaulipas y Guanajuato, informó la empresa.

Además del material sanitario, la empresa comenzó en mayo un programa de distribución de despensas con productos básicos para comunidades vulnerables.

Y para finales de este mes, Iberdrola México planea concluir la entrega de unas 6.000 despensas en municipios de San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Ciudad de México.

México suma al momento más de 49.000 casos y 5.177 fallecidos por COVID-19.

Las autoridades decretaron la emergencia sanitaria a finales de marzo, ordenando la paralización de actividades no esenciales e implementando medidas de distanciamiento social, si bien la cuarentena no es obligatoria para no perjudicar a los millones de trabajadores informales que viven al día en el país.

Este lunes 18 de mayo comienza un plan piloto en el país de reapertura social y económica en municipios que no han registrado contagios, si bien el seguimiento está siendo desigual.

Con una plantilla de 1.300 colaboradores, Iberdrola tienen en México una capacidad instalada de más de 9.100 megavatios (MW) repartida en 22 centrales -ciclos combinados, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos- ubicadas en 13 estados.