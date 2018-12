Identifican un gen clave en la adaptación de las plantas a la salinidad

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en colaboración con la Universidad de Nottingham y el instituto John Innes Centre del Reino Unido, han identificado un gen clave en la adaptación de las plantas a suelos con niveles fluctuantes de salinidad.

La salinidad en el suelo y en las aguas de riego es uno de los problemas más importantes que limita la productividad agraria, especialmente en condiciones de clima mediterráneo.

Bajo este clima semiárido, la salinidad puede ser un factor estresante que fluctúa a lo largo del año, sobre todo en el contexto actual de volatilidad climática.

El estudio, publicado en la revista "Proceedings of the National Academy of Science USA" y llevado a cabo con plantas de la costa catalana, ha determinado que estas variedades con alta adaptación a hábitats con niveles de salinidad moderada y fluctuante forman parte de una colonización, y posterior adaptación, relativamente reciente.

Estos datos proporcionan información altamente valiosa para mejorar la sostenibilidad de la producción de cultivos en un escenario de creciente salinización de los suelos debido a la presión humana y el cambio climático global, según los responsables del estudio.