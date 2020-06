Iglesias: Fue un consejero de Ayuso el que señaló el escándalo en las residencias

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha recordado que fue un consejero de la Comunidad de Madrid, el de Asuntos Sociales, el que tachó de "inmoral" y "eventualmente ilegal" la actuación en las residencias de ancianos, "un escándalo evidente, que -a su juicio- puede tener consecuencias legales".

Lo ha afirmado este martes el además vicepresidente segundo del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por el cruce de acusaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, a cuenta de la gestión de la pandemia de la covid-19 en las residencias madrileñas.

Iglesias no ha querido confirmar si el Ejecutivo emprendería acciones legales, pero ha asegurado que se trata de un tema que puede tener "consecuencias legales" y que, de hecho, las propias familias de ancianos fallecidos o no adecuadamente atendidos ya están emprendiéndolas.

Ha insistido en que fue el consejero del Gobierno de "la señora Ayuso", y no él, quien dijo que la orden, "acreditada por muchos medios de comunicación", de no aceptar en hospitales a ancianos de residencias era "inmoral" y "eventualmente ilegal".

Además, ha destacado que es "extremadamente grave que desde el propio Gobierno de Ayuso se denuncie una inmoralidad", como dar la orden por escrito de no aceptar a ancianos en hospitales.

"Los datos que se están conociendo son enormemente graves. Si efectivamente, como han publicado varios medios, se sigue acreditando que hubo una orden por parte del Gobierno la Comunidad de Madrid de prohibir a los hospitales que aceptaran ancianos que llegaban de las residencias, esto es grave".

"No es una cosa que se esté diciendo desde el propio Gobierno de España sino desde el de Ayuso", ha repetido.

"Como vicepresidente del Gobierno, no me corresponde decir a la ciudadanía lo que tiene que hacer, pero a nadie le puede sorprender una situación de indignación", ha enfatizado.

Preguntado también por las críticas de Isabel Blanco, consejera de Familia de Castilla y León, Iglesias ha apuntado que está clara la cuestión competencial, que hicieron lo que podían hacer y que en polémicas con consejeros no iba a entrar.

"Si quieren defender las órdenes que supuestamente dieron de no aceptar a ancianos procedentes de residencias, que lo hagan, pero a mí no me corresponde polemizar ni entrar en provocaciones: no en este tipo de cuestiones", ha declarado.

"Por supuesto, que la Vicepresidencia social va a trabajar (...) con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren protocolos sensatos", ha anunciado.

Ha recordado el trabajo hecho desde el Ministerio de Sanidad, como dar 300 millones a las regiones para contratar más personal en las residencias.

También, "bajo la autoridad" de Sanidad, se declararon a los servicios sociales como esenciales para tener la misma consideración que los profesionales sanitarios; de esta manera, se dio la instrucción a las comunidades que los trabajadores de las residencias recibieran los epis como a los sanitarios.

Y se aumentó las competencias para intervenir e inspeccionar las residencias privadas: "Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias" ha subrayado.

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas por este tema, Iglesias ha continuado: "Los datos están ahí y no merecen discusión y es lógico que esté generando preocupación y escándalo".

"El escándalo no es opinable, es una situación objetiva, máxime cuando se pretende negar", ha añadido Iglesias, que ha apuntado a los hasta cuatro correos electrónicos" enviados a los hospitales sobre prohibir que aceptaran ancianos, según han informado varios medios, y que se diga que fue "por error", al igual que el contrato público al empresario Sarasola.

Iglesias ha apuntado a la creación de un sistema de atención domiciliaria, como en algunos países nórdicos, y de apoyo a las comunidades, que tienen las competencias de gestión.