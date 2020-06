Illa: Asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que dan las comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que asume la responsabilidad de los datos de la epidemia del coronavirus y las discrepancias que pueda haber en ellos, pero ha insistido en que son los que le proporcionan "con mucho esfuerzo" las comunidades autónomas.

"Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parece justo", ha enfatizado el ministro en su comparecencia en el Congreso sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

Tanto la diputada popular Cuca Gamarra como el de Vox Juan Luis Steegmann han criticado que el Gobierno por el cambio de sistema que, para una, solo ha generado una "ceremonia de la confusión" y, para el otro, ha "torturado las estadísticas".

Pero el ministro les ha pedido que "colaboren en transmitir cómo está la epidemia". "Porque el primero en querer mostrar como está -ha añadido- es el que les habla".

Illa ha defendido así el nuevo sistema de recopilación de la información vigente desde el pasado 11 de mayo porque arroja una radiografía mucho más actual del estado de la pandemia en nuestro país, ya que ahora se les pide a las autonomías datos individualizados de los casos y no agregados, si bien alguna continúa con el antiguo método.

"¿Hubiera sido mas cómodo no cambiar el formato? Sí, seguro. ¿Hubiera sido lo más acertado? No, porque en ese tramo de la carretera no había que ir a 120, hay que ir a 20 para disfrutar del paisaje", ha dicho el ministro.

Desde que se puso en marcha, se han sucedido los desajustes entre la estadística que da cada día el Ministerio y la que publican las autonomías por su parte. Hoy se ha sumado uno nuevo con la OMS, que ha cifrado en 29.858 los muertos en España, casi 3.000 más que los calculados por Sanidad, que ascienden a 27.128.

Sobre ello, el ministro ha recalcado que "los que computan como fallecidos covid son los que tienen un diagnóstico por PCR, y éstos son los 27.128 que ayer dimos a conocer". En una nota aclaratoria, su departamento ha precisado que Sanidad no reporta diariamente las cifras de defunciones a la OMS y que este organismo "extrae información de diferentes fuentes".

En el caso de países de la UE, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), que a su vez avisa que "las actualizaciones de los países se publican a horas distintas. Esto, junto a la necesidad del ECDC de procesar estos datos puede generar discrepancias".

Sea como sea, el ministro ha considerado que es "común y normal que cuando ha pasado lo peor, los responsables sanitarios vayan regularizando las series históricas y depurando los casos para comprobar que no hay duplicados" y que, a medida que se confirma que son fallecidos covid, se vayan actualizando las series.

Además, si organismos como el INE o el Instituto de Salud Carlos III, a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), han cifrado en más de 42.000 la sobremortalidad ocurrida este año respecto al anterior es porque la ha habido: "Eso es así, son datos que da el Gobierno, los hacemos públicos nosotros".

Lo cual no quiere decir, ha insistido, en que todos hayan fallecido por coronavirus.