Illa viaja mañana a Barcelona para tomar "medidas específicas" para el Mobile

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, viajará mañana a Barcelona para reunirse con la consellera catalana de Salud, Alba Vergés, y tomar "medidas específicas" en relación con el coronavirus de cara al Mobile World Congress (MWC).

Según el ministro, "hoy en día no hay ninguna razón de salud pública para que no se celebre el Mobile" y, si la hubiera, ha recalcado en declaraciones en el Congreso, no debe existir duda de que se tomarían medidas: "Lo único que nos guía en esta situación es la salud pública de los que asisten a este evento y de los que no asisten a este evento y viven en Barcelona, en Cataluña y en España", ha asegurado.

Muchas son las empresas que ya han anunciado que no acudirán a la cita, prevista entre los días 24 al 27 de este mes, entre ellas Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Umidigi, Nvidia, Intel, Facebook o Gigaset.

La organización del Mobile ha indicado que no permitirá la entrada a la Fira de Barcelona a los congresistas provenientes de la provincia de Hubei, una de las zonas de China más afectadas, y también deberán demostrar haber salido del país asiático 14 días antes del congreso, con un sello del pasaporte o un certificado.