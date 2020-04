Illa sobre uso de mascarillas: No se va a exigir nada que no se pueda cumplir

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que el Gobierno "no va a exigir nada que no se pueda cumplir por parte de los ciudadanos", en referencia a si se va a recomendar el uso generalizado de mascarillas para salir a la calle, una medida que se está contemplando pero no está decidida.

Lo ha dicho Illa en una rueda de prensa en la que ha afirmado que se están valorando distintas opciones en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y, en cuanto se tome una decisión, se hará pública.

Mientras, ha indicado, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para proveer de equipos de protección individual (EPI), mediante su adquisición y actuando para aumentar la producción nacional.

Por otro lado, Illa ha explicado que el Gobierno lleva ya varios días trabajando en la fase de desescalamiento o transición, en base a cuatro criterios: prudencia, siguiendo la evidencia científica, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos y trabajando de forma anticipada y con previsión.

Además, ha subrayado, que esas medidas se van a consensuar con todas las comunidades autónomas cuando se tengan decididas.