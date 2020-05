Illa ve rigor y prudencia en los responsables sanitarios de las comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que observa en los responsables sanitarios de las comunidades autónomas "rigor y una actitud de prudencia" que quiere subrayar y ha recordado que las decisiones que se toman en relación a las fases de la desescalada "no son blanco o negro", sino "muy complejas".

Así lo ha señalado Illa en la rueda de prensa de presentación del estudio de seroprevalencia, cuyos resultados confirman -ha aseverado- que el planteamiento de una desescalada asimétrica y flexible "es el camino correcto y en él vamos a insistir".

Preguntado por los informes presentados por las comunidades que aún no han pasado a la fase 1 y que quieren hacerlo el próximo lunes, el ministro no ha querido anticipar nada sobre ninguna propuesta recibida ni respecto a ninguna decisión, porque, ha explicado, aún no ha podido escuchar el parecer ni de los técnicos de su Ministerio ni de los de las comunidades.

No obstante, ha insistido Illa, en todas las comunidades, sus responsables sanitarios, "observo un rigor y una actitud de prudencia que yo quiero subrayar una vez más", que "es coincidente con el planteamiento que hace el Gobierno y el Ministerio".

"Las decisiones que se toman no son blanco o negro, no son decisiones cuantitativas de pasar un 'checklist'", sino que son decisiones muy complejas en las que hay que tener en cuenta muchos factores.

Por eso, ha relatado, "lo hacemos conjuntamente primero a nivel técnico y luego en reuniones bilaterales", algunas de las cuales están planteadas hoy y mañana; el viernes está previsto que se conozca el resultado de aquellas comunidades que podrán pasar a la fase 1 de la desescalada y que no lo hicieron en una primera vez.

Según Illa, los resultados preliminares del estudio de prevalencia presentados este miércoles ofrecen una foto de cómo se ha extendido la epidemia por España y en las distintas unidades territoriales.

"La variabilidd territorial confirma que el planteamiento de una desescalada asimétrica y flexible es correcto", casi de sentido común. "No tenemos que forzar el ritmo o marcar el ritmo de la desescalada por aquellos que en peor situación epidemiologica están".