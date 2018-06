Ilusión y muchas ganas de rehacer la vida tras pasar por las cárceles de Perú

Alejandro ha llegado muy ilusionado y ha besado suelo español, y Victor Manuel ha vivido una experiencia emocionante al reencontrarse con sus hermanos al aterrizar en Barajas, tras pasar más de 6 años en una cárcel peruana, en un vuelo que les ha devuelto a España esperanzados con rehacer su vida.

Son 36 los exreclusos y personas en situación de vulnerabilidad que los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior han repatriado por motivos humanitarios y 31 los presos españoles que han sido trasladados en el mismo avión para acabar de cumplir su condena en España.

Una situación que supone una "gran satisfacción" para el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, que se ha desplazado al aeropuerto madrileño para "verlos llegar, recuperar a sus familias y esperar que puedan recuperar su vida".

El traslado de estos 67 españoles se realiza en virtud de un acuerdo bilateral para trasladar a presos del Perú a España, según la responsable consular Victoria González-Bueno, quien ha subrayado la especial relación y el interés mutuo entre ambos países: "Para nosotros por traernos a los españoles y para ellos porque en Perú hay mucho hacinamiento en las cárceles".

Se trata del tercer traslado colectivo de presos españoles desde cárceles de Perú, el país con mayor número de ciudadanos españoles encarcelados en el extranjero, que en 2016 sumaban más de 300, de los que ahora solo quedan unos 80 en las prisiones peruanas, según González-Bueno.

Unas prisiones en las que "te tratan como basura", según el vigués Alejandro Aldón Marcuño, de 47, que ha reconocido que nunca pensó "que fuese a llegar este día".

Ha vuelto con muchas ganas de ver a su madre, de tomarse una cerveza y de recuperarse anímicamente para "olvidar una pesadilla", de "7 años perdidos" luchando "por mantenerse vivo, por aguantar y por no coger ninguna enfermedad".

Durante su prisión ha visto morir a 19 españoles "porque la atención es nula" y ha perdido 87 kilos por un problema de tiroides, ya que, "si no tienes plata, no te atienden".

Por eso, ha asegurado que sus compañeros de viaje, que tienen que seguir encarcelados en España, estaban "contentos y con muchos ánimos" porque venían a su país, a una situación "muy diferente", ya que, ha asegurado, en Perú "entras preso y tienes que pagar por vivir en la cárcel".

Una opinión compartida por el madrileño Víctor Manuel Díaz, de 42 años, que cometió "un error" al implicarse en el tráfico de drogas y ha pasado 6,8 años preso con las únicas visitas y apoyo, tanto anímico como económico, del consulado español.

Por ello, agradecía la labor de la embajada de España, al igual que lo ha hecho su compañera de viaje, la barcelonesa Sabrina, de 36 años, que ha asegurado sentirse "muy orgullosa de ser española".

En su caso no ha estado presa en una cárcel, pero "sí en el país", al que llegó para un mes en octubre de 2008 y en el que ha pasado 10 años, en los que ha tenido dos hijos.

"Me enamoré y me quedé embarazada de mi primer hijo", ha explicado, mientras aseguraba que la consideraban "más madre que mujer" y, al no tener trabajo, le reclamaban el pago de una multa de 3.000 dólares para abandonar el país, dinero que no tenía.

Sonriente y con un bebé de 6 meses en brazos, su segunda hija, a la que ha calificado como "su pasaje" para poder salir de Perú, ha asegurado que estaba en shock porque "son muchas emociones" y ha expresado su deseo de ver las calles, a su hijo mayor, a sus amigos y recuperar los olores y sabores que "tanto" ha echado de menos.

El avión que ha traído a España a estos 67 españoles partió el pasado miércoles desde Madrid a Lima, con escala previa en Bogotá para expulsar a más de 70 personas extranjeras en situación irregular.

Olivia Alonso