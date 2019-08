Inicia la fiesta popular más grande de Nicaragua, con diez días de duración

Las fiestas populares más grandes de Nicaragua, en honor de Santo Domingo de Guzmán, iniciaron oficialmente este jueves en las afueras de Managua, ante una presencia masiva de fieles católicos, que danzaban al son de filarmónicas.

Miles de devotos acudieron desde tempranas horas de la mañana a un templo en honor de Santo Domingo de Guzmán en el sureste de Managua para participar en la romería anual más grande de Nicaragua, que recorre a lo largo del día unos diez kilómetros hasta el antiguo centro de la capital nicaragüense.

El objetivo de la romería es trasladar la pequeña imagen de Santo Domingo de Guzmán, de unos 18 centímetros de alto, hacia una parroquia que lleva su nombre en el norte de Managua, donde permanecerá diez días, que son sinónimo de fiesta para los católicos de la ciudad.

Como es tradición, la música de filarmónica pone el tono festivo y los creyentes bailan a la vez que avanzan hacia el norte de Managua, alrededor de la imagen, que es zangoloteada por los cargadores, como símbolo de alegría.

En la fiesta participan los católicos más fieles, pero también laicos, que pagan sus promesas a Santo Domingo de Guzmán por milagros recibidos, como el salvarles de una enfermedad mortal, librarlos de un momento de peligro o salvarlos de una situación precaria.

Entre los pagos de milagros más comunes en la romería están "bailarle al Santo", caminar de rodillas, andar con una venda en los ojos, pintarse la piel de negro para representar a los "diablitos", o de rojo para encarnar a los "inditos", personajes tradicionales ligados a estas fiestas.

El cardenal Leopoldo Brenes ha pedido a los fieles que, al igual que el año pasado, celebren con "mucha devoción y mucha austeridad", ya que hasta 2017 estas fiestas eran más parecidas a un carnaval, por el desborde de bailes y alcohol, que a una actividad religiosa.

Los excesos de la fiesta fueron nulos en agosto de 2018, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

La ruptura del clero con el presidente Daniel Ortega propició, que por segundo año consecutivo, la iglesia Católica no incluya a las autoridades de la Alcaldía de Managua en la organización, y la Policía no brinde seguridad durante el traslado de la imagen, aunque sí hay coordinaciones entre las partes para no romper la tradición.

Las fiestas en honor de Santo Domingo de Guzmán son populares y no patronales, ya que el santo patrono de Managua es Santiago Apóstol, que no es celebrado por los fieles.

Las celebraciones continuarán en Managua hasta el 10 de agosto, cuando la imagen de Santo Domingo de Guzmán sea devuelta al sureste de la ciudad, en una romería similar.