Internet y el reto de igualar las oportunidades de los niños peruanos

Urbanos o rurales, selváticos o de la sierra, pobres o ricos: que los niños peruanos gocen de las mismas oportunidades educativas y se preparen para la economía del siglo XXI es uno de los mayores desafíos de internet en un país que ve en la tecnología la mejor herramienta para su integración.

Así pudo apreciarse en la localidad de Paruro, una población andina a más de 3.000 metros sobre en el nivel del mar que celebró la llegada del proyecto Internet para Todos (IpT), iniciativa que busca llevar conexión 4G a los lugares más recónditos de Perú, convencida de ayudará a "reducir" la brecha cultural y educativa de sus niños y avanzar en un futuro con "igualdad de oportunidades".

En la escuela pública Nuestra Señora del Carmen, de Paruro, una pequeña y hermosa institución educativa que alberga a unos ochenta alumnos de primaria, los maestros y los estudiantes no disimulan su deseo de abrir "la ventana" de Internet ni su esperanza de que eso sirva para suprimir las desventajas de la distancia, el dinero, el idioma -en su mayoría son quechuahablantes- a la hora de enfrentar el futuro en la nueva era digital.

"Con los avances tecnológicos hacemos que nuestros niños, nuestra institución, pueda ofrecer lo mismo que tienen los niños de las ciudades. La globalización y el uso de la tecnología hace que el conocimiento esté como quien dice en la ventana. Con la tecnología, con internet y tabletas móviles, el aprendizaje es más dinámico y abierto, y como el de otros niños en otras regiones y países", apuntó a Efe Ana Claudia Avilés, directora de la escuela.

Avilés y sus alumnos fueron los encargados de recibir a los responsables de IpT, una empresa creada por Telefónica del Perú, Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que habilitó la llegada de redes móviles a la población, un hecho que agradecieron y que permitirá que ya no estén "aislados".

Allí, los alumnos de la escuela, exhibieron sus conocimientos y el uso que hacen de herramientas digitales, algo que desarrollaron con evidente gusto y orgullo ante los visitantes.

"Internet permitirá que sigamos el ritmo, que se pueda avanzar en todos los conocimientos, y sobre todo estar en conexión con otros lugares, que los niños estén más abiertos y puedan tener mayor desarrollo en todos los aspectos", afirmó la directora.

Del mismo modo enfático y esperanzado se mostró la "alcaldesa" del colegio, Olenka Farfán, de 11 años, quien apuntó a Efe que la utilidad mayor de internet es "poder ser como los de Lima u otros lugares".

"Aquí todavía algunas personas no saben del internet, y en Lima sí se sabe y están más avanzados que en los pueblos. Les pido que nos traigan internet, para que podamos investigar las cosas", razonó.

Pedro Cortez, gerente general de Telefónica del Perú, coincidió con la directora y con la alumna al declarar "lo fundamental" que es el acceso a la red global para lugares apartados como Paruro, que al contrario que en otros lugares como Lima "no existen todos los recursos".

"Este es un trabajo de integración. No hay acceso a infraestructura que sí hay en las ciudades, y no puede pasar que a esas brechas físicas se añadan las brechas de la tecnología. Si esa brecha crece podría aumentar la pobreza y complicar la asimilación, y dar muchas mayores ventajas a las ciudades frente a la sierra y selva de Perú", razonó Cortez.

Por su parte, Teresa Gomez, la CEO de IpT, apuntó que la idea no es solo llevar internet a los lugares aún "no atendidos", sino que ésta herramienta se use "de forma efectiva y eficiente".

"Ya no es posible la educación sin que sea digital. Hay que lograr que los profesores puedan estar en un sitio central, que nos conectemos y que el acceso remoto pueda llevar la información como si se estuviera allí. Conectar a las poblaciones, es lo que buscamos", culminó.

Álvaro Mellizo