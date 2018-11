Irene Montero pide al Gobierno "garra" para sacar los Presupuestos

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha pedido hoy al Gobierno que "dejen de tomarse tanto tiempo" y "le pongan garra" para sacar adelante unos presupuestos que garanticen las medidas feministas que hoy ha pedido junto a miles de personas en la manifestación convocada en Madrid contra la violencia machista.

La diputada ha reaparecido este domingo en Madrid en plena baja maternal tras el nacimiento prematuro de los dos niños que ha tenido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que podrá disfrutar hasta el próximo mes de enero.

Montero se ha sumado a la convocatoria del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, que esta mañana ha recorrido las calles de la capital con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en sintonía con las concentraciones y manifestaciones que se celebran hoy por toda la geografía española para exigir el fin de la violencia machista y del rearme de la violencia patriarcal bajo el lema "Ni una menos, libres nos queremos".

En declaraciones a los periodistas poco antes de iniciar la marcha, Montero ha señalado que "la gente necesita ya que haya una ley que garantice la libertad sexual, que haya acceso a la vivienda y que haya políticas que lo protejan, todo eso que esta en los Presupuestos Generales del Estado -ha dicho- y que le hemos arrancado al Gobierno desde la calle y desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos".

"No hay tiempo que perder para aplicar esas leyes -ha alentado Montero-, así que dejen de tomarse tanto tiempo y pónganle garra a unos Presupuestos (...), tienen que ponerse cuanto antes a intentar sacarlos a delante porque si no, me temo que tendremos que salir a ganar este partido".

En su opinión, "de momento" las instituciones han respondido de modo "muy insuficiente" a las necesidades de las mujeres que hoy se reivindican en la calle.

"Nosotras siempre hemos denunciado que el Pacto de Estado contra la violencia de género es completamente insuficiente y que, además, necesita blindar las partidas presupuestarias, porque si no hay dinero no hay capacidad para luchar contra la violencia machista", ha advertido.

Asimismo, ha reclamado políticas públicas que permitan avanzar "hasta que el 'sólo sí es sí' sea una realidad. Nos queremos vivas y sin miedo, no queremos sentir miedo de salir a la calle, de volver solas por la noche, de ponerse minifalda o pantalón. Para eso, hacen falta políticas públicas que todavía no están hechas", y ha recordado, en ese sentido, la propuesta de ley integral por la protección de la libertad sexual de su partido.

"Eso es lo que estamos diciendo hoy en la calle y eso hay que traducirlo a política institucional. Nosotras estamos haciendo lo que podemos y si este gobierno no se compromete, seguiremos acompañando el movimiento feminista en las calles y luchando por convertir eso en políticas de gobierno", ha concluido.