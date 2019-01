Jeffrey Sachs: España está liderando la transformación verde

España "ha regresado a la transformación verde tras una década de parón" y la "está liderando", ha asegurado el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien ha añadido que es necesario actuar con premura para frenar el cambio climático porque no hay tiempo y "no hay un gran plan global para llevarlo a cabo".

Sachs, profesor de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia (EE.UU.), se encuentra en Madrid para participar en el evento de alto nivel sobre transición energética organizado por el Ministerio que dirige Teresa Ribera.

"España tiene muy buena tecnología, con grandes empresas verdes como Iberdrola, y un Gobierno muy comprometido con la agenda verde, es una gran combinación" para liderar la transición ecológica, sostiene Sachs en una entrevista con Efeverde.

Actualmente, "España ha regresado a la transformación verde" afirma el economista estadounidens, "como en 2008 con el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, luego vino la crisis financiera y todo se paró durante una década".

Actualmente, subraya, "España está liderando esa transformación", pero necesita contar con Europa. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en la próxima primavera -tras las elecciones-, añade, tienen el deber de apostar por un gran poder y futuro verdes.

En ese proceso, "España puede ser una gran voz", según el experto y asesor del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Sachs explica, no obstante, que actualmente "son los ingenieros los que tienen el protagonismo en la transformación energética".

"Necesitamos que los ingenieros tracen las líneas para transportar la energía desde lugares que puedan producir energía limpia a otros donde hay escasez de ella o donde hay pocas horas de sol y mucha población, necesitamos que diseñen acumuladores de energía o vehículos eléctricos menos contaminantes", apunta.

Porque ni los diplomáticos ni los políticos pueden hacerlo, ellos pueden elaborar legislaciones y destinar presupuestos para ello, "pero el diseño de toda esa tecnología están en manos de los ingenieros", sostiene el profesor de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, añade que es necesario acelerar el paso: "Los mensajes de los científicos son muy claros, necesitamos parar las emisiones hasta mediados de siglo. Eso quiere decir que nuestros sistemas de energía deben estar basados en sistemas de generación eólica, solar, hidro e hidrotérmica, y que no generen emisiones".

"Lo sabemos, tenemos muy poco tiempo, solo treinta años para dejar los combustibles fósiles, y esto es factible, pero no tenemos un gran plan global para llevarlo a cabo", sostiene y añade: "son los ingenieros los que deben ayudar a diseñar un sistema global y sostenible de energía".

En relación a las multinacionales y empresas productoras de carbón, gas o petróleo, argumenta que "hay que decirles a todas ellas que paren, que no pueden continuar haciendo lo que están haciendo, no pueden seguir pagando a los políticos, debemos caminar hacia un planeta con mayor seguridad".

En el encuentro organizado por el Ministerio de Transición Energética (MITECO) participan además del profesor Sachs, el ex ministro de Perú Manuel Pulgar-Vidal, clave en la consecución del Acuerdo de París y actual director internacional de cambio climático de WWF, y la ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) Helen Clark.

Lourdes Uquillas