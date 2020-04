Jesús Muñiz: "Una, mil, dos mil, y tres mil veces, volvería yo a ser matrona"

Jesús Muñiz es "matrona". Tiene 34 años. Está muy feliz por trabajar en esa parcela en la cual asoma la vida. Ha pasado por Valencia, Barcelona, y ahora ejerce en Galicia. Con las mascarillas se difuminan las expresiones. Pero en esa esfera íntima la empatía, de uno u otro modo, siempre permanece.

El entrecomillado obedece a que él se presenta, indistintamente, en femenino o con la acepción en masculino, menos usual aunque de las dos maneras es válido: "Soy Jesús Manuel Muñiz Mouro, su matrona. O su matrón", explicita en una conversación con Efe. Es eventual del servicio gallego de salud (Sergas) y la pandemia la vive desde la atención primaria. Su destino actual es el centro de salud de Rianxo, en A Coruña.

Se ocupa de controles de salud, de las citologías, y a veces le ha ocurrido que si son mujeres mayores las que van, vuelven a la puerta, por si acaso se han equivocado de consulta. "Miran dos veces", cuenta entre risas. No son muchos en España. Se pone en la piel de las gestantes, pues con nariz y boca cubiertas, ellas mismas y él, ocurre que "se pierden todos los gestos y la voz suena como la de Darth Vader", en alusión al personaje de la famosa saga de Star Wars.

Recurre Jesús a un humor asociado a un profundo sentido del civismo, de la responsabilidad social. "Es lo que nos ha tocado, así hemos de actuar y se trata de adaptación", algo que no es incompatible en absoluto con echar de menos la realidad previa a la irrupción del patógeno que ha causado tamaña crisis sanitaria.

En los partos es peor, pues esa protección, imprescindible, les "agobia" a ellas, "claro", en el entramado de respiraciones agitadas y de ir canalizando el dolor.

Es lo que más le gusta, el parto. El primero al que asistió fue en el hospital general de la capital del Turia, donde estuvo tres años. En la ciudad condal pasó cuatro y en tierra gallega lleva dos.

"Jamás voy a olvidar lo de Valencia", afirma al inicio de su relato. Solamente había presenciado dos alumbramientos, como residente. Y se puso mano a mano, casualidades de la vida, con un "matrón o matrona" sustituto. Éste creyó que Jesús Muñiz tenía más experiencia. "Todo salió bien y fue muy chulo", es el desenlace del caso, se apresura a decir.

En ese mismo lugar, se topó con una pareja de Nigeria. Ella no hablaba español. Nada. Todas las indicaciones se le daban a su marido, que iba transmitiéndole. Eran muy religiosos. Tanto que cuando el bebé llegó, el hombre se abrazó al "matrón" y espetó: "Jesús tenía que llamarse. Jesús, Jesús, Jesús. Era una señal".

Hay otro momento que lleva grabado, más triste. Una parturienta. Su marido había fallecido hacía cuatro meses. Era el tercer hijo de ambos. Él, Jesús, sabía toda la historia, por eso de la conexión que se crea. Cuando ella iba recibiendo felicitaciones, sollozaba. "Lloraba y me miraba. No eran necesarias las palabras".

Pese a lo que suele comentarse, improperios no hay tantos al dar a luz. "Cuando piden disculpas, creo que es porque lo recuerdan como más grave de lo que ha sido. Sí es habitual el 'ay perdón, es que tenía mucho dolor', pero sin que para nada sea necesaria justificación alguna pues todo transcurre dentro de la normalidad".

Asegurar el bienestar físico y emocional es tan importante como el vínculo de confianza.

En su encomienda presente, nota que muchas veces hay temor a expresar el miedo, como que las embarazadas se ven obligadas a alegrarse, únicamente. "Y es un cambio, para una persona, para una pareja y para una familia".

El tiempo del que dispone Jesús Muñiz en esta etapa es mayor para conversar. De hecho, las visitas presenciales son espaciadas, pero desde la instauración masiva de la llamada por salir de casa lo menos posible, se reciben muchísimas. Seguramente antes del coronavirus, cree, existían esas mismas dudas en los intervalos, pero se anotaban y eran planteadas en cuanto llegase la cita, algo que se ha visto modificado.

Ya no van a un papel, descuelgan el teléfono. "Es por tener la seguridad de que todo va bien". Incluso hablan con él, antes que con el médico de cabecera, del temor al coronavirus, de lo que les inquieta.

En un parto, todo es más rápido, dado que se presenta una mujer, desconocida, y un profesional como Jesús Muñiz, natural de Outes, en la provincia coruñesa. No hay un conocimiento previo entre ambos. "Y te confían su parto, a su hijo. Se fija una alianza. Antes, durante, después, más pronto, más tarde; simplemente aparece".

Jesús Muñiz no nació con la vocación de ser lo que hoy es. Cursó enfermería y el resto, fue de rebote. Le llamó la atención. "Sin ser el sueño de toda la vida, era al que tenía que llegar. No me imagino en otra cosa. Cuando te acostumbras a trabajar con la vida, ahí te quedas. Una, mil, dos mil y tres mil veces, volvería yo a ser matrona". O matrón.

Por Ana Martínez