José, cartero: Quiero pasear tranquilamente al sol y abrazar a mis padres

José trabaja de cartero y reparte la paquetería y las cartas por Madrid en transporte público. Sabe que su trabajo es esencial, pero admite que tiene miedo de contagiar del COVID-19 a su familia y tiene dos deseos cuando todo acabe: pasear sin que nadie le llame la atención y abrazar a sus padres, con los que convive.

Medio centenar de empleados de Correos están contagiados por coronavirus y 400 están en cuarentena. José (nombre ficticio) critica la insuficiencia de las medidas adoptadas por su compañía y acusa a los responsables políticos de colocar el sistema productivo por encima de los intereses de los trabajadores.

"No tiene ningún sentido lo que está haciendo el Gobierno, nos engaña y nos obliga a salir a trabajar a la calle", comenta José, reconvertido a cartero después de haber perdido el empleo en un gran centro de investigación.

Todas las mañanas se levanta temprano, coge varios medios de transporte públicos para llegar a su oficina y desde allí se desplaza a otra zona de Madrid y realiza el reparto a pie y en autobús.

Solo desde hace unos días, Correos ha decretado servicios mínimos.

"Presionamos (los trabajadores) y al final lo hemos conseguido. Estamos haciendo un trabajo de bastante riesgo", añade José, que ahora realiza las entregas en días alternos.

El reparto de cartas y paquetería las hace "con mucho cuidado, a una distancia prudente" y a veces sin que le abran la puerta.

Lo que más teme de esta situación es contagiar a sus padres, con los que vive en una casa pequeña, razón por lo que tampoco "puede haber mucha distancia" entre ellos.

Ellos también son conscientes de la situación: "antes nos dábamos besos de vez en cuando", pero eso ahora se acabó, cuenta José, licenciado en sociología, que percibe durante estos días una extraña situación "como que todo puede deshumanizarse en la sociedad".

"Cuando voy al trabajo, mis compañeros me dicen, cuidado, cuidado, mantén un metro de distancia. En la calle pasa igual, a mis padres no me puedo acercar mucho", resume con tristeza.

Reconoce que los aplausos de ánimo de todas las tardes en los balcones del vecindario le hacen sentir un poco mejor - "sientes calor humano"- y tiene claro lo primero que hará cuando acabe esta pesadilla. Será abrazar a sus padres y pasear tranquilamente al sol cuando le dé la gana, "escuchando a los pájaros" y sin que nadie le diga nada.

Pero hasta que eso llegue, José insiste en denunciar la falta de adecuada protección en su lugar de trabajo, donde a veces carecen de guantes. "Es como si pasaran de nosotros, de verdad no lo entiendo".

Tampoco comprende por qué el principal canal de información son los sindicatos y no la dirección de la empresa.

El 20 de marzo, una cartera rural que hacía el reparto en la población de La Pobla de Claramunt (Barcelona), cerca de Igualada pero no en la zona confinada, falleció por coronavirus, según informó la Confederación General del Trabajo (CGT).

Un día después de la declaración del estado de alarma, el pasado día 14, Correos adoptó una serie de medidas extraordinarias, como la suspensión del reparto los sábados, la interrupción temporal de entrega de notificaciones, y el cierre del turno de tarde en todas las unidades de distribución.

Marina Segura