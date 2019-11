Lambertini (WWF): "Atrasar la cumbre del clima podría haber sido un desastre"

La celebración de la Cumbre del Clima (COP25) es "una señal política realmente grande" para el director general mundial de WWF, Marco Lambertini, quien defiende, en entrevista con EFEverde, la decisión del Gobierno de España de acoger la reunión porque atrasarla "podría haber sido un desastre".

"El Gobierno español ha ofrecido apoyo en un contexto de crisis y la ayuda ha sido aceptada por la secretaría de Naciones Unidas y el Gobierno de Chile", ha destacado Lambertini, que califica como "muy útiles" los apoyos proporcionados por España.

En este sentido, el responsable de WWF ha señalado que el Gobierno español "puede afrontar el desafío de acoger a más de 20.000 personas", ya que el reto es "puramente logístico".

"No creo que muchos países se hubieran ofrecido por ser un período corto de tiempo y España ha sido realmente rápida", ha destacado.

En este sentido, la preparación de la agenda de la COP25 y del contenido de la cumbre por parte del Gobierno Chileno es el motivo por el que "la cumbre no se verá afectada en términos de eficacia", según Lambertini.

Por su parte, Lambertini señala que el desarrollo de las conferencias en Latinoamérica "hubiera sido estupendo" debido al compromiso de estos países en la lucha contra el cambio climático pero justifica el traslado de la reunión, así como el mantener la presidencia de Chile a pesar de la celebración en España, algo similar a lo que ocurrió en la COP23 de Fiji-Bonn.

A su juicio, aferrarnos a las fechas de celebración de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC es mucho mejor que atrasarla porque "la cumbre debe celebrarse ahora, antes del 2020", una fecha importante para la cual "los países deben presentar compromisos realmente fuertes".

Lambertini ha insistido en esta fecha por la importancia de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que constituyen los esfuerzos nacionales que se llevarán a cabo a partir de 2020 para cumplir los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París, mantener el incremento de temperatura global por debajo de 2ºC y fortalecer la capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

El director reconoce que la cumbre supondrá gastos adicionales para delegaciones de países con menos recursos pero asegura que "los compromisos son fuertes y esperamos que la participación no se disminuya".

"Consideramos que es vergonzoso que no pueda ser en Chile pero vemos bien que se celebre a pesar de ello", ha señalado.

Aferrarnos a la ambición para alcanzar un compromiso económico fuerte, establecer soluciones basadas en la naturaleza y relanzar una agenda sostenible son las principales inquietudes que trasladó ayer a la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para "luchar contra la pérdida de especies y de hábitats”.

Marco Lambertini, es un veterano lider conservacionista con más de 35 años de trayectoria dedicados a la defensa ambiental y esta participando en varios eventos en España sobre el papel del sector privado como aliado para apoyar estrategias de conservación y proteger el planeta y dar a conocer la propuesta de un "New Deal for Future and People", para el mundo post 2020.

Daniela González