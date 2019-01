‘El Langui’ anima a “no mirar hacia otro lado” para acabar con el bullying

El músico y actor Juan Manuel Montilla, El Langui, ha afirmado este martes en Pamplona que “la única forma” de acabar con el acoso escolar es que todos aquellos que presencien una situación de bullying se “pronuncien” y no miren “hacia otro lado”.

“Que no miren hacia otro lado cuando están presenciando una situación de acoso y derribo hacia otra persona, es muy importante que se posicionen ante la persona que está recibiendo acoso escolar o algún tipo de agresión”, ha afirmado.

En declaraciones a Efe antes de impartir una conferencia sobre acoso escolar en el instituto navarro María Ana Sanz, ha dicho que no se trata de “utilizar la violencia ni ponerse a ellos mismos en riesgo”, sino de que “lo comenten, que lo hablen con algún adulto, que pongan la mano por encima del hombreo a esa víctima y escuchen”.

“La única forma de intentar acabar con el acoso escolar es que todos aquellos que somos testigos nos pronunciemos, no miremos hacia otro lado –ha reiterado-, porque solo nos posicionamos cuando verdaderamente nos toca porque es algún familiar o amigo, pero cuando no conocemos a ese compañero, ahí parece ser que no nos hace daño, no tenemos esa empatía”.

En este sentido, ha destacado la importancia de “la actitud y los valores”. Tras asegurar que “el esfuerzo es primordial”, ha lamentado que “hoy en día parece ser que lo que prima” es “conseguir el camino más rápido, los mayores likes y ser popular en la escuela”.

Por ello, ha subrayado “la importancia que tiene superarse a sí mismos, intentar escuchar y sobre todo intentar sacar la mejor versión de ellos mismos, porque son capaces de hacerlo”.

“Sumando y abriendo el corro se pueden conseguir muchas cosas, ya no es solo conseguir nuestra propia meta, sino ayudar a que el de enfrente consiga su meta también –ha apuntado-, ahí se van a sentir mucho más valiosos que ser el más popular de la case”.

Durante la charla, en la que ha relatado su propia experiencia, ha asegurado que “la violencia nunca se justifica” y ha incidido en la importancia de la empatía.