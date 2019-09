Lenín Moreno canta "Padre", de Serrat, y pide ser responsables con Amazonía

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cantó este viernes en la ciudad colombiana de Leticia la canción "Pare" (Padre), de Joan Manuel Serrat, con la que pidió dejar de actuar como "víctimas" y asumir las responsabilidades frente a la devastación de la Amazonía.

"Es momento de dejar de actuar como víctimas. Todos debemos asumir la responsabilidad de lo que está pasando", dijo Moreno en un emotivo momento de la Cumbre Presidencial por la Amazonía, que reúne hoy a representantes de los países que comparten el "pulmón del mundo".

En su intervención, el mandatario ecuatoriano recordó a los presentes que es "un hombre selvático", que nació en la región amazónica ecuatoriana y como tal aprendió desde niño a reconocer la importancia del medioambiente.

El jefe de Estado resaltó el concepto indígena según el cual "el río Amazonas no es un río sino una gran anaconda, que es vida y muerte a la vez".

Para Moreno, "la Amazonía es vibrante" y en ese orden de ideas los ciudadanos de los países que la conforman deben aprender a "vibrar en la misma frecuencia de la selva y los ríos".

Con música de fondo, un emocionado Moreno cantó: "Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles".

Ante la sorpresa de los presentes, Moreno entonó también: "Padre, ¿ya están aquí? monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra".

En la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, capital del departamento de Amazonas, este viernes se dieron cita en la cumbre el presidente colombiano, Iván Duque, y sus homólogos de Perú, Martín Vizcarra; Ecuador, Lenín Moreno; Bolivia, Evo Morales; el vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin, y el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa mediante una videoconferencia desde Brasilia ya que no pudo viajar a Leticia por razones médicas.

El otro país amazónico es Venezuela, que no fue invitado a la reunión, y tampoco está representada la Guayana Francesa, departamento galo de ultramar.