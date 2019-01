Levy reprocha al Gobierno que "escurra el bulto" en el conflicto de taxis y VTC

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha reprochado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que "escurra el bulto" en el conflicto entre las VTC y los taxistas, una cuestión que debería regularse a nivel nacional.

Así lo ha explicado en un encuentro con la prensa antes de recorrer el Rastro de Madrid junto al candidato popular a la alcaldía de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No podemos tener una dispersión de 8.000 legislaciones según el municipio donde se encuentre el usuario, y desde luego el Partido Popular, como ya hizo cuando ha estado en el Gobierno, va a volver a una regulación nacional, porque España no puede ser una isla tecnológica", ha denunciado.

Levy, que ha asegurado que se "ciñe" a su labor en la dirección nacional cuando le han preguntado si será la número dos de José Luis Martínez-Almeida en su candidatura a la alcaldía madrileña, ha reprochado al Gobierno "escurrir el bulto" en el conflicto entre taxistas y VTC.

"No están asumiendo las responsabilidades. Se dedican a no saber dónde están en estos momentos el ministro Ábalos, a que Pedro Sánchez no haga declaraciones y a que los españoles estemos sufriendo su falta de liderazgo y su falta de responsabilidad en el Gobierno", ha denunciado.

Ha pedido liderazgo "nacional" para abordar la compatibilidad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el sector del taxi, que en Madrid han trasladado hoy en su séptimo día de huelga su centro de operaciones desde Ifema a los alrededores del estadio Santiago Bernabéu.