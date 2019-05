Leyes brasileñas contra el humo de tabaco evitaron la muerte de 15.000 niños

Las medidas restrictivas impartidas en Brasil para el consumo de tabaco en lugares públicos evitaron la muerte de más de 15.000 niños menores de un año entre los años 2000 y 2016, según estudio divulgado este viernes en Río de Janeiro por el Gobierno.

El estudio, presentado por el Instituto Nacional de Cáncer (INCA) y el Ministerio de Salud con ocasión del Día Mundial sin Tabaco, señala que las leyes que instituyeron ambientes 100 % libres del humo de tabaco redujeron la mortalidad infantil en Brasil al disminuir la exposición de niños a ese elemento nocivo.

Los investigadores demostraron que entre los años 2000 y 2016, la implementación de esas leyes evitó la muerte de 15.068 niños menores de 1 año, con lo que se redujo la tasa de mortalidad infantil.

Asimismo, concluyeron que la reducción de la mortalidad infantil fue mayor en los estados donde se implementaron leyes más duras, en en relación con aquellas regiones que impartían normas más permisivas.

Según el estudio, si todos los estados hubieran adoptado desde el principio la prohibición total del humo en lugares públicos, se habrían evitado otras 10.091 muertes de niños menores de 1 año entre el 2000 y el 2016.

Brasil comenzó la regulación en el año 2000 y hasta el 2012 se implementaron gradualmente en todo el territorio nacional las llamadas "leyes del ambiente libre del humo del tabaco", que tenían diferentes grados de prohibición en los lugares públicos.

Pero fue solo en 2014 que se reguló la ley que prohibió completamente el humo en lugares públicos cerrados de uso colectivo.

De acuerdo con el INCA, el tabaquismo pasivo está relacionado con varias enfermedades en niños, como asma, bronquitis, neumonía y otitis aguda y crónica, así como con el Síndrome de Muerte Súbita en la Infancia.

En el mundo, el tabaquismo pasivo causa cerca de 880.000 mil muertes al año y cerca de 54.000 de ellas en niños de hasta 4 años.

"Antes de la ley de ambientes libres, bebés y niños inhalaban humo de cigarrillo en cualquier lugar: centros comerciales, supermercados, salones de fiesta, transportes públicos, restaurantes, etc. Los propios padres y otras personas fumaban al lado de los carritos de bebés, sin restricción", señala Liz Almeida, una de las autoras del estudio, citada en un comunicado.

De acuerdo con el estudio, aunque la exposición de los menores al humo continúa hoy en día al interior de las residencias, la ley de ambientes libres también impactó indirectamente en las familias que evitaron el humo dentro de casa, por una mayor concienciación.

"Este estudio constató que el uso del tabaco disminuyó, incluso, entre embarazadas, en el período de la investigación", agregó la investigadora.

Otra conclusión importante fue que la reducción de la mortalidad infantil, motivada por las leyes restrictivas, fue mayor en municipios con alta pobreza y menor nivel educativo, lo que se puede atribuir a que la tasa de mortalidad en esas regiones es más alta, lo que supone que los beneficios de la legislación impactaron una base mayor y resultaron en una caída de los índices más acentuada.

En el estudio participaron investigadores del INCA, el centro histórico de Londres (Inglaterra), el Erasmus Medical Centre (Holanda), The International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (sede en Francia) y la Universidad de Sao Paulo.

La pesquisa compiló los datos de mortalidad infantil en todos los municipios brasileños entre los años 2000 y 2016, así como la totalidad de legislaciones de control del tabaquismo en todo el país sudamericano.

Brasil fue elegido para el estudio porque la variación en el alcance de la legislación (si era más o menos restrictiva), en cada estado, permitiría la comparación del impacto en la mortalidad infantil.