López Miras: El estado de alarma se está convirtiendo en un poder absoluto

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha opinado este lunes que, una vez transcurridos casi 80 días desde la declaración del estado de alarma, esta situación "se está convirtiendo en una forma de llevar el poder absolutísimo, que nunca antes había tenido un presidente, más que en una herramienta para controlar el virus".

En declaraciones a la Ser, López Miras ha reclamado a Pedro Sánchez diálogo con el líder de la oposición, Pablo Casado, para que explique "para qué quiere otros quince días de estado de alarma" y conozca, a la vez, "el plan de Casado y su hoja de ruta", que establece mecanismos jurídicos alternativos para el control de la pandemia, ha asegurado.

En ese sentido, ha abogado por las leyes y decretos regionales que pueden limitar la movilidad atendiendo a criterios de salud pública y ha recordado el confinamiento decretado por su Ejecutivo a principios de marzo para aislar los municipios de la costa y evitar así la llegada de población de otras regiones a segundas residencias vacacionales.

Ha reiterado su preocupación por la movilidad entre provincias y ha reclamado más capacidad a las administraciones autonómicas para limitar esos desplazamientos.

Por otra parte, ha reprochado al Gobierno que no informe a las regiones de los criterios de gestión y puesta en marcha del ingreso mínimo vital, y ha dicho que su comunidad no ha reclamado la gestión directa de esos fondos "precisamente porque no tienen conocimiento de cómo" se tramitarán.