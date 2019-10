López Miras: "Todos los sectores deberán hacer concesiones" por el Mar Menor

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles en una declaración institucional que "es obvio que no se ha hecho lo suficiente para proteger el Mar Menor y su riqueza ecológica y cultural" y que ahora "todos los sectores deberán hacer concesiones, porque así lo exige la situación".

Al término de la manifestación en Cartagena de unas 55.000 personas para denunciar la muerte de toneladas de peces asfixiados en esa laguna salada y pedir soluciones, ha señalado que no pondrá "paños calientes", sino "medidas claras y contundentes de protección y recuperación" en la ley integral que prepara en un plazo de dos meses, porque "no tiene más espera" y "no habrá prioridad mayor".

"La realidad es que los murcianos nos exigen con firmeza y criterio y de inmediato. El mensaje de la ciudadanía es claro y esta tarde lo hemos podido comprobar en las calles", ha agregado antes de apuntar que "el reto es recuperar la laguna y protegerla de una forma integral de una vez por todas y para siempre".

"En los últimos muchos años, las acciones adoptadas resultaron insuficientes, pero sin duda se han hecho cosas, aunque tendrían que haberse hecho más", ha afirmado.

No obstante, no perderá "ni un solo segundo" en determinar si los gobiernos que lo precedieron hicieron "todo lo que estuvo en sus manos", porque ese tiempo "estaría perdido" y prefiere "sumarlo a las muchas horas de trabajo por delante".

En su opinión, "ya no es útil echar la vista atrás, discernir culpables entre un partido político u otro", pues "enzarzarse en disputas políticas solo nos aleja del objetivo: sumar voluntades y trabajar en equipo para la recuperación de tan valioso espacio natural".