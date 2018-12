López Obrador niega conspiración en tragedia aérea con dos políticos muertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hoy las teorías conspiratorias que apuntan a su gobierno en la muerte de los políticos conservadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en un accidente aéreo, y apeló a la concordia ante la tragedia.

"Nosotros no somos represores. Luchamos por un cambio por la vía pacífica y vamos a los lograr este cambio por el camino de la concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie", señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina, cuestionado por las "teorías conspiratorias" alrededor del suceso.

El lunes por la tarde, horas antes de la celebración de Nochebuena, se desplomó en Coronango, en el céntrico estado Puebla, un helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN), junto a otras tres personas.

La tragedia ha generado enorme controversia en Puebla, donde Alonso llegó al poder tras una larga polémica electoral con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, que dejó en vilo el resultado electoral durante cinco meses.

La polarización y los señalamientos hacia el gobierno y Morena ante un posible atentado incendiaron las redes sociales e importantes figuras, como el expresidente Vicente Fox (2000-2006), atizaron las llamas.

"¡Exigimos una aclaración! Es difícil aceptar esta coincidencia después de una fuerte batalla democrática por Puebla", apuntó Fox.

Este miércoles, luego de varias comparecencias ante la prensa de miembros del Ejecutivo y de mensajes en redes sociales, López Obrador reiteró, de viva voz, que ante esta "tragedia" no se ocultará "absolutamente nada".

"Para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen", remarcó este miércoles.

Se pidió apoyo al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, pero hoy López Obrador informó que por el cierre parcial de Administración estadounidense esa institución no podrá participar, por el momento, en el caso.

Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resaltó que se está buscando la participación de peritos de Canadá y de especialistas europeos.

Recordó además que en la investigación ya están participando los fabricantes del helicóptero y de los motores del mismo, las firmas Augusta y Pratt & Whitney, además de "otro experto in situ".

Pese a no contar con una caja negra blindada contra incendios, el funcionario se mostró convencido que se podrá "obtener información" del instrumento recuperado "en las condiciones en las que se encuentra".

López Obrador añadió que en investigaciones de este tipo es difícil determinar cuánto tiempo se requerirá para llegar a conclusiones definitivas.

Este martes, día de Navidad, se celebró el sepelio de los políticos en Puebla, en el que la ministra de Gobernación, la máxima representación del Ejecutivo en el acto, fue recibida con gritos de "¡Asesinos!" y "¡Justicia!".

"No quiero generalizar, no quiero hablar de todos los conservadores, de todos los de la derecha, pero sí hay un grupo muy mezquino que, en redes sociales, empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento", señaló hoy el presidente izquierdista, quien decidió no acudir al funeral para no "hacerles el juego".

En este sentido, Sánchez Cordero, presente en la conferencia matutina, lamentó que en el funeral unas cuantas personas se manifestaran de manera "no apropiada".

"Pero íbamos con la transparencia y la conciencia tranquila", agregó.

Pese a la promesa de esclarecer el asunto, las dudas acerca de las causas de este accidente surgen de manera inevitable en un país donde varios políticos han fallecido en accidentes aéreos.

Sin ir más lejos, además de Alonso y Moreno Valle, otros tres políticos de alto nivel del PAN han muerto en tragedias aéreas en los últimos 13 años, como el entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake, en 2011.

Figuras como el gobernador de Tabasco y candidato presidencial Carlos Madrazo en 1969 o el gobernador de Colima Gustavo Vázquez en 2005 también perdieron la vida en siniestros.

"Acerca de los accidentes o atentados, que no se puede generalizar en ningún sentido, ni en otro, siempre va a quedar una duda. En lo que a nosotros corresponde, siempre vamos a actuar de manera consecuente, siempre vamos a decir la verdad", concluyó hoy López Obrador.