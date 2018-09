MSF cree que el ébola remite en RD del Congo, pero hay que seguir muy alerta

El rechazo de parte de la población a las medidas sanitarias contra el ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y el bajo seguimiento de algunos enfermos preocupan a Médicos Sin Fronteras (MSF), cuyo equipos notan que el brote remite, pero creen que hay que seguir muy alerta.

El brote declarado el 1 de agosto, que afecta a las regiones orientales de Kivu del Norte e Ituri, se ha cobrado ya 97 muertes probables, de las cuales 66 han dado positivo por ébola en 142 casos (111 confirmados y 31 probables), según los últimos datos del Ministerio de Salud congoleño.

"En general, hay una reducción de casos, pero hay que mantenerse alerta porque hay casos positivos 'post-mortem' que han estado todo su tiempo de sistematología sin medidas de bioseguridad adecuadas", explica a Efe, en una entrevista por cuestionario, la responsable de respuesta a epidemias de MSF Miriam Alía.

Esta enfermera española lleva desde el 19 de agosto sobre el terreno atendiendo su octavo brote de ébola, como parte de los equipos internacionales de MSF que han instalado ya un centro de tratamiento en Mangina (epicentro del brote), un centro de tránsito en Makeke (en Ituri) y un último centro en Butembo (Kivu del Norte).

La resistencia a acudir al médico o a no ser vacunados, una medida que se aplica desde las primeras semanas de la epidemia, pero que no es obligatoria ni se puede imponer por la fuerza, ha provocado que aún no se pueda decir que el brote está controlado.

El pasado 5 de septiembre, las autoridades congoleñas notificaron un primer caso de la enfermedad en la ciudad de Butembo, un gran núcleo comercial con más de medio millón de personas.

"El primer caso positivo de Butembo era un contacto conocido de una persona confirmada en Beni (otro de los núcleos urbanos de Kivu del Norte), que rechazó la vacunación", cuenta Alía.

Esta persona, que presentaba síntomas de la fiebre hemorrágica, viajó de Beni a Butembo y estuvo varios días en un centro de salud y en un hospital, y la enfermedad finalmente se le diagnosticó una vez que había fallecido, por lo que pudo contagiar a mucha más gente.

"Lo más preocupante -reconoce la enfermera- es que el porcentaje de seguimiento en algunas zonas, como Beni o Butembo, es aún muy bajo. Con porcentajes inferiores al 60 % algún día y con algunos contactos que nunca han sido vistos, no podemos decir que tenemos controlada la cadena de transmisión".

En la lucha contra la propagación del ébola, uno de los pilares de la respuesta es vigilar los entierros de las víctimas, pues la enfermedad es más virulenta cuanto más avanzada está.

Una de las etnias de la zona, los Batwas, tienen la costumbre -cuenta Alía- de preparar las fosas de sus muertos con hojas de árbol en el fondo y, una vez enterrado el féretro, colocan más hojas encima.

En el entierro, los familiares y seres queridos cantan. Todo esto se puede hacer de forma "segura y digna" si el cadáver se introduce antes en una bolsa hermética para que la familia pueda despedirse sin riesgo.

Para poder alterar levemente estas costumbres de esta forma, MSF busca en Butembo la manera de integrar a responsables comunitarios y líderes de opinión para que no haya un rechazo de la población, algo que es "bastante común" al principio de toda epidemia.

Otro factor importante de este brote es que Kivu del Norte e Ituri son dos de las regiones con más conflictos violentos de la RDC.

"Estamos trabajando con comunidades extremadamente traumatizadas por la violencia", asevera la enfermera, que estima que "construir la confianza con comunidades que han sufrido tanto es muy difícil, pero sin ella es imposible acabar con la transmisión".

La República Democrática del Congo afronta su segundo brote de ébola en un año y el décimo en un país donde es endémico, lo que no significa que su población esté acostumbrada.

"La RDC tiene una extensión geográfica de cinco veces el territorio de la Península Ibérica. Es como si tuviéramos una epidemia en Madrid y luego otra en Viena y pensáramos que como europeos deberíamos estar ya acostumbrados", ejemplifica Alía.

Por ello y pese a que la información a la población es otro gran pilar de la respuesta al brote, entre la población corren rumores como que en los centros de tratamiento se trafica con órganos y sangre, que es una enfermedad importada por los blancos o que la traen otras etnias enemigas o adversarios políticos, relata Alía.

El riesgo a nivel regional de contagio es alto porque se trata de una zona con gran movimiento de población, ya sea por motivos económicos o por la inseguridad de la zona, recuerda la experta de MSF.

Pero para que llegue a extenderse a un país tan cercano como la vecina Uganda -añade-, el riesgo es aún medio y, además, las medidas de contingencia ugandesas están muy desarrolladas.