Macri inaugura un curso escolar en Argentina durante la jornada de paro de docentes

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró hoy el año escolar en la provincia de Corrientes (noreste) y resaltó los "problemas graves" que tiene la educación del país en cuanto a calidad, en medio de una jornada de paro de docentes a la que se han adherido la mayoría de provincias.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el principal sindicato educativo del país, convocó la semana pasada un paro de 48 horas a partir de hoy, día en el que iba a comenzar el año lectivo, para exigir mejores negociaciones sobre salarios y derechos laborales con el Ejecutivo y Gobiernos regionales.

Se espera que al menos 16 de las 23 provincias argentinas se adhieran al paro, lo que afecta a alrededor de cinco millones de alumnos.

Los resultados de la prueba Aprender (pruebas nacionales para evaluar la calidad educativa) "nos demostraron que estamos con problemas graves porque la calidad no es la que todos soñábamos", explicó Macri durante la inauguración de la escuela 984 de la ciudad de Bella Vista.

"La mejora es compartida pero todo eso no alcanza si la educación pública no es educación pública de calidad. Tenemos un enorme desafío", continuó el mandatario, quien aseguró que sin esta clase de enseñanza los chicos no podrán enfrentarse a "los desafíos del trabajo del siglo XXI".

Por ello, interpeló a los padres para que no dejen "a los maestros solos" y les apoyen con los recursos necesarios.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró que este sea el noveno año consecutivo en el que comienzan las clases a tiempo en su provincia.

"Es un sacrificio que hacemos todos. La mejor herramienta y la más eficiente que hay para la inclusión, sin lugar a dudas, es la educación", aseguró.

Como parte de los reclamos, la Ctera convocó una movilización frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, y han organizado varios eventos por la capital.