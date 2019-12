Macron: La "exención temporal" de Polonia en el acuerdo sobre el clima en 2050 no compromete el calendario

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este viernes que la "exención temporal" de Polonia en el acuerdo para implementar el objetivo de que la Unión Europea alcance la neutralidad climática en 2050 no compromete el calendario de acción para la UE.

"El objetivo ha sido respaldado por todos" y "esa exención temporal" de Polonia no compromete el calendario para implementar el Pacto Verde Europeo, declaró al termino del Consejo Europeo el presidente francés.

"Tengo confianza en nuestra capacidad colectiva para converger" y "confirmar de aquí a algunos meses la aplicación integral" del pacto, incluyendo a Polonia, único Estado miembro que no se ha sumado al compromiso respaldado por el resto de países.

El presidente francés celebró que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, haya presentado un plan de trabajo en ese gran programa medioambiental basado en a "mayoría cualificada" y no en la unanimidad, de manera que "la agenda legislativa no podrá ser bloqueada por uno o dos países".

Respecto a la mención expresa a la posibilidad de apoyarse en la nuclear para la transición energética, que aparece en el texto acordado el jueves como reclamaron República Checa y Hungría, Macron dijo que Francia, un país que obtiene más de un 70 % de su electricidad de fuentes atómicas, no pidió esa mención pero comprendió que lo hicieran Praga y Budapest.

"Es cierto que no se puede pedir a países que tiene un 60 o 70 de producción de energía. La nuclear hoy es la única energía no carbonizada y no intermitente. Es un hecho", subrayó.